De ADAC Nordrhein, de organisatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, heeft de zogeheten Balance of Performance (BoP) aangepast tussen de 24h Qualifiers van vorige maand en de aankomende 24h-race. Terwijl de Mercedes-AMG van Max Verstappen voor nu onveranderd blijft, mag de helft van de GT3-merken gebruikmaken van meer vermogen. GPFans legt uit wat er allemaal is gewijzigd.

GT3-bolides kunnen onderling enorm verschillen, zoals de Mercedes-AMG met de atmosferische V8 voorin, de flat-six Porsche met de motor achterin, de Lamborghini met de V10 in het midden, of fabrikanten die gebruikmaken van turbo's. BoP is een cruciaal mechanisme om de auto's qua rondetijd zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Het zorgt ervoor dat de kosten zo veel mogelijk gedrukt worden, aangezien het geen zin heeft om constant te innoveren. Dat maakt het aantrekkelijk voor de fabrikanten en de teams, maar ook voor de fans. De GT3-formule kent dan ook ongelooflijk succes over de hele wereld. De BoP mag op ieder moment tussen sessies aangepast worden, dus ook binnen één en hetzelfde raceweekend. Lees hier alles over Balance of Performance.

Artikel gaat verder onder video

Lichtere Z4 en Huracán

De ADAC-organisatie heeft tussen de 24h Qualifiers van april en de aankomende 24h Nürburgring ervoor gekozen de BoP flink aan te passen.

De BMW Z4 GT3, die tien jaar geleden vervangen werd door de M6 GT3, wordt nog door twee amateurteams gebruikt. Het minimumgewicht van 'Zetti' gaat met 25 kilogram naar beneden.

De Lamborghini Huracán GT3 EVO2 zal ook minder kilo's aan boord hebben, 10 kilogram om precies te zijn. Ook mag de Lamborghini een extra liter brandstof aan boord hebben en bij elke pitstop een extra liter brandstof bijtanken. Het vermogen wordt wel een klein beetje teruggeschroefd. De restrictor is namelijk 0.5 millimeter kleiner.

Meer vermogen voor vier auto's

Bij vier verschillende GT3-wagens gaat het vermogen juist omhoog. Tussen 4250 en 7000 toeren per minuut mogen de Aston Martin Vantage AMR GT3 en Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo met meer turbodruk rijden. Datzelfde geldt voor de Ferrari 296 GT3 Evo tussen 5750 en 7500 toeren per minuut en voor de McLaren tussen 6000 en 7750 toeren per minuut. Bij de Ferrari gaat de hoek van de achtervleugel naar beneden van 5.3° richting 3.8°.

De BMW M4 GT3 Evo zal met een klein beetje minder turbodruk rijden tussen 5000 en 7000 toeren per minuut, maar het gewicht van de auto die de 2025-editie van de 24h Nürburgring won, gaat wel met 10 kilogram naar beneden.

Er zijn geen veranderingen aangebracht bij de Audi R8 LMS Evo II, Ford Mustang GT3 Evo, Mercedes-AMG GT3 Evo en Porsche 911 GT3 R.

