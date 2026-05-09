Rosberg vreesde voor vroegtijdig Formule 1-ontslag: "Mijn droom voelde breekbaarder dan ooit"

Voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg vreesde tijdens zijn debuutseizoen in de koningsklasse dat hij ontslagen zou worden. De Duitser kende in 2006 een wisselvallig eerste jaar bij het team van Williams en had naar eigen zeggen zwaar te lijden onder de mentale druk. Dat deelt de enkelvoudig wereldkampioen in een openhartig bericht op LinkedIn.

Rosberg stroomde destijds als regerend kampioen van de GP2-klasse door naar de Formule 1. Zijn debuutrace in Bahrein verliep spectaculair: hij scoorde direct punten met een zevende plaats en reed de snelste raceronde. Met een leeftijd van twintig jaar en 258 dagen was hij op dat moment de jongste coureur ooit die dat presteerde, een record dat later werd verbroken door Max Verstappen en inmiddels verder is aangescherpt door Kimi Antonelli. Na die veelbelovende seizoensopener ging het echter bergafwaarts en wist Rosberg alleen nog tijdens de chaotische Grand Prix van Europa op de Nürburgring in de punten te finishen.

Angst voor ontslag

Op het zakelijke platform blikt Rosberg terug op die zware periode. "In mijn eerste jaar in de Formule 1 was ik ervan overtuigd dat ik ontslagen zou worden, en ik had het mentaal echt heel zwaar", aldus de oud-coureur. De Williams FW28 bleek uiterst onbetrouwbaar, waardoor Rosberg in achttien races maar liefst negen keer uitviel. "We hadden een slechte auto die steeds kapotging, en we finishten ver buiten de punten", vervolgt hij. "Er was een enorme druk en de angst was reëel dat ik geen tweede seizoen zou krijgen".

Strijd met Webber

Naast de technische problemen had Rosberg het ook lastig in de onderlinge strijd met zijn ervaren teamgenoot Mark Webber. De Australiër versloeg de debutant in de kwalificaties met 12-6 en eindigde met zeven punten als veertiende in het kampioenschap, terwijl Rosberg op vier punten en de zeventiende plek bleef steken. Voor Rosberg, wiens vader Keke in 1982 de wereldtitel veroverde, voelde het alsof zijn carrière al voorbij was voordat deze goed en wel was begonnen. "Ik was precies waar ik mijn hele leven al wilde zijn. Alles had hiernaartoe geleid, maar plotseling voelde mijn droom breekbaarder dan ooit!".

Wereldtitel en pensioen

Ondanks zijn angsten behield Rosberg zijn stoeltje bij Williams, waar hij na het vertrek van Webber uitgroeide tot teamleider. In 2010 maakte hij de overstap naar Mercedes, het team waarmee hij uiteindelijk in 2016 na een intense strijd met Lewis Hamilton zijn enige wereldtitel wist te veroveren. Slechts vijf dagen na dat absolute hoogtepunt kondigde hij onverwacht zijn pensioen aan. Tegenwoordig is de 23-voudig racewinnaar nog altijd nauw betrokken bij de sport als analist voor onder meer Sky Sports en als investeerder in duurzame autosportprojecten.

