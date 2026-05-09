"Mercedes-deal Verstappen ketst af op Antonelli: "Max wil niet naast hem rijden"

Volgens Formule 1-analist Peter Windsor is het nog maar zeer de vraag of Max Verstappen een overstap naar Mercedes ziet zitten. De Australiër stelt dat de Nederlander er weinig voor zou voelen om George Russell te vervangen en naast de huidige kampioenschapsleider Kimi Antonelli te stappen. Dat laat de analist weten in reactie op vragen van fans.

De toekomst van Verstappen houdt de gemoederen dit seizoen flink bezig. Hoewel de coureur nog een contract tot en met eind 2028 heeft bij Red Bull Racing, worden zijn moeizame seizoensstart en de zevende plaats in het kampioenschap veelvuldig aangegrepen om te speculeren over een vertrek. Tegelijkertijd domineert Antonelli momenteel de sport door namens Mercedes drie opeenvolgende overwinningen te boeken.

Artikel gaat verder onder video

Obsessie met vertrek

Windsor merkt op dat de aanhoudende geruchtenstroom vooral voortkomt uit de wens van het publiek om iets te zien veranderen. "Mensen vinden het geweldig hè, als Max Verstappen Red Bull verlaat", reageert de analist vragend. "Mensen hebben een obsessie met de gedachte dat Max Red Bull zou kunnen verlaten. Dat mensen het saai vinden dat er niks gebeurt en dat ze dan maar praten over Max die eventueel Red Bull gaat verlaten", aldus Windsor.

Daarnaast wijst de analist op de interne dynamiek die zou ontstaan als Verstappen daadwerkelijk de overstap naar de Duitse renstal maakt. "Er wordt nu gezegd dat George plaats zou moeten maken voor Max, die dan naast Kimi zou gaan rijden. Maar moet Max het echt willen om naast Kimi te rijden bij Mercedes?" vraagt Windsor zich hardop af. "Hij zou niet bang voor Kimi zijn, maar hij ziet het dan wel gebeuren dat Kimi wat punten van hem afpakt als hij in gevecht is met Charles Leclerc in een McLaren, of wat er ook gebeurt in de toekomst". Volgens Windsor zit Verstappen inmiddels lang genoeg in de sport dat hij liever een teamgenoot heeft zoals zijn huidige collega Isack Hadjar.

Tot slot benadrukt Windsor dat een vertrek bij de Oostenrijkse renstal helemaal niet logisch is zolang de auto blijft presteren en de stabiliteit binnen het team behouden blijft. De analist wijst erop dat Red Bull het materiaal de afgelopen tijd alweer sterk verbeterd heeft. Tijdens het raceweekend in Miami beschikte Verstappen over een stabielere wagen, wat hem de tweede startplek in de kwalificatie opleverde. Dat resultaat zorgde er mede voor dat de coureur zijn eigen toekomst in de sport weer wat positiever inziet.

Gerelateerd