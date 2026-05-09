Horner in de MotoGP: "Deze coureurs zijn krankzinnig in wat ze doen"

Christian Horner zorgt voor ophef na opmerking over Max Verstappen

Christian Horner heeft tijdens de Grand Prix van Spanje in Jerez de nodige stof doen opwaaien met een opmerking over Marc MÃ¡rquez. De voormalig teambaas van Red Bull Racing, die in juli 2025 werd ontslagen en momenteel zijn afkoelingsperiode afrondt, was te gast in de MotoGP-paddock. Tijdens een ontmoeting met het fabrieksteam van Ducati vergeleek hij de Spaanse meervoudig wereldkampioen met Max Verstappen, wat hem op felle kritiek van motorsportfans kwam te staan.

Horner bevindt zich momenteel in een overgangsfase van zijn carriÃ¨re. Nadat hij vorig jaar met onmiddellijke ingang moest vertrekken bij Red Bull, liep zijn zogeheten concurrentiebeding tot deze maand. De Brit oriÃ«nteert zich inmiddels op nieuwe stappen binnen de auto- en motorsport en was in Jerez aanwezig op uitnodiging van de organisatie en Liberty Media. De Amerikaanse eigenaren rondden in juli 2025 de overname van de MotoGP af en herstructureerden het bedrijf begin dit jaar tot de MotoGP Sports Entertainment Group. Er klinken al langere tijd geruchten dat Horner op de nominatie staat om op termijn Carmelo Ezpeleta op te volgen als CEO van de raceklasse.

Horner verkent horizon

Tegenover de aanwezige media in Spanje gaf de voormalig teambaas aan dat hij zijn horizon wil verbreden."Ik heb wat tijd over nu, dus de MotoGP- en Liberty-mensen hebben me uitgenodigd om eens te komen kijken", vertelde hij aan TNT Sports."Het is interessant om te zien hoe de sport zich ontwikkelt, zeker nu er dezelfde eigenaar is als in de Formule 1". Horner voegde daaraan toe dat hij andere vormen van motorsport wil verkennen, maar besefte ook dat zijn aanwezigheid de geruchtenmolen zou aanwakkeren."Wat ik zie, bevalt me wel, maar er zal altijd speculatie zijn", aldus de Brit.

Vergelijking met Verstappen

Tijdens zijn ronde door de paddock bracht Horner ook een bezoek aan de pitbox van het Ducati Lenovo Team. Daar maakte hij kennis met MÃ¡rquez, die dit seizoen naast Francesco Bagnaia rijdt en momenteel de vijfde plaats in het kampioenschap bezet. In een video die door de Italiaanse renstal op sociale media werd gedeeld, was te zien hoe Horner een vergelijking trok tussen de Spanjaard en zijn voormalige stercoureur bij Red Bull."Dus hij is jullie Verstappen?", vroeg Horner aan de aanwezige teamleden.

Die specifieke opmerking schoot bij veel volgers in het verkeerde keelgat. Op sociale media werd Horner er direct op gewezen dat MÃ¡rquez al vier wereldtitels op zak had, waarvan twee in de koningsklasse van de motorsport, voordat Verstappen Ã¼berhaupt zijn debuut in de Formule 1 had gemaakt."Hij is niet de Max Verstappen van MotoGP, hij is Marc Marquez van MotoGP", zo reageerde een verontwaardigde fan.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje (Jerez) - 26 april 2026
Positie Rijder Team Tijd/Verschil
1 Alex Marquez BK8 Gresini Ducati (GP26) 40:48.861
2 Marco Bezzecchi Aprilia Racing (RS-GP26) +1.903
3 Fabio Di Giannantonio Pertamina VR46 Ducati (GP26) +5.796
4 Jorge Martin Aprilia Racing (RS-GP26) +9.229
5 Ai Ogura Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +12.455

Vind jij de vergelijking tussen Marc Márquez en Max Verstappen terecht?

82 stemmen

Verstappen breekt Hadjar mentaal af: "Ik zou niet met hem willen werken"

Montoya lacht om boze Verstappen-fans: "Het kan me niet zoveel schelen"

Brundle spreekt Montoya tegen na 'onterechte' kritiek op briljantje Verstappen

Lammers neemt het op voor Hadjar: 'Nu al afschrijven is respectloos'

Verstappen bereidt zich voor op Nürburgring: 'Ik kan niet zes uur achter elkaar slapen'

FIA geeft Verstappen zijn zin met wijziging aan 50/50-verdeling motor voor 2027

