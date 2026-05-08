Juan Pablo Montoya at the 2024 Hungarian Grand Prix

Montoya: 'Eergevoel Red Bull staat terugkeer van Horner in de weg'

Juan Pablo Montoya at the 2024 Hungarian Grand Prix — Foto: © IMAGO
Montoya: 'Eergevoel Red Bull staat terugkeer van Horner in de weg'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Juan Pablo Montoya acht een terugkeer van Christian Horner bij Red Bull Racing uitgesloten. De Colombiaan stelt dat de trots van de renstal een hereniging in de weg staat, maar ziet de voormalige teambaas wel als een ideale versterking voor andere teams op de grid. Volgens Montoya hebben formaties als Alpine, Aston Martin of Haas juist behoefte aan een leider die niet bang is om hard in te grijpen.

Horner zit momenteel zonder werkgever nadat hij vorig jaar zomer werd ontslagen als teambaas en CEO bij Red Bull. Na een turbulente periode en een aanzienlijke vertrekregeling liep zijn concurrentiebeding onlangs af. Hierdoor is de Brit vanaf deze maand weer vrij om elders in de paddock aan de slag te gaan. Terwijl Laurent Mekies inmiddels de scepter zwaait bij Red Bull, wordt Horner nadrukkelijk in verband gebracht met managementposities bij diverse concurrenten. Montoya snapt die interesse wel, maar sluit uit dat Red Bull hem ooit terughaalt. "Geen sprake van. Nooit. De trots van Red Bull zou de terugkeer van Horner niet toelaten", zo klinkt het stellig uit de mond van de oud-coureur bij Betpack.

Vergelijking met Briatore

De Colombiaan ziet wel degelijk een toekomst voor Horner in de koningsklasse van de autosport. "Voor teams als Alpine, Aston Martin of Haas zou het aantrekken van iemand als Christian vanuit veel opzichten het juiste antwoord kunnen zijn", legt Montoya uit. Hij trekt daarbij de vergelijking met Flavio Briatore, die momenteel als waarnemend teambaas de touwtjes stevig in handen heeft bij Alpine. De Italiaan keerde terug na een lange afwezigheid en zorgde direct voor een overstap naar Mercedes-motoren voor dit seizoen. "Een goed voorbeeld is Flavio Briatore. Flavio was zo'n twintig jaar uit de sport verdwenen", aldus Montoya. "Hij kwam terug en, of je het nu leuk vindt of niet, die auto's begonnen beter te lopen. Hij regelde meteen de Mercedes-deal."

Veranderingen doorvoeren

Volgens Montoya bewijst de situatie bij Alpine dat een harde hand soms noodzakelijk is om een worstelend team weer op de rit te krijgen. "Je hebt mensen nodig die niet bang zijn om veranderingen door te voeren", concludeert hij over de leiderschapskwaliteiten die Horner met zich mee zou brengen. Bij de genoemde teams spelen momenteel diverse verschuivingen op managementvlak. Zo is bij Aston Martin eerder dit jaar Jonathan Wheatley aangesteld als teambaas nadat Adrian Newey na enkele maanden alweer een stap terug deed, terwijl Haas volop bezig is met de integratie van technisch partner Toyota. Of Horner daadwerkelijk bij een van deze formaties instapt, zal de komende tijd moeten blijken nu hij officieel weer beschikbaar is op de arbeidsmarkt.

Pirouette van Verstappen laat geen indruk achter bij Montoya: 'Talent? Nee, puur geluk'

Verstappen begrijpt vader Jos inmiddels stuk beter: 'Waarschijnlijk iets spannender als ouder'

McLaren waarschuwt voor sterk Mercedes in Canada na succes in Miami

FIA komt achterblijvende fabrikanten tegemoet met extra ontwikkeltijd

Verstappen kiest vaker voor gezinsleven: 'Geef ik iets meer prioriteit'

Doornbos spreekt Montoya: "Dit was pure vaardigheid van Max"

Steiner onverbiddelijk over Verstappen: "Echt niet, ik wil het niet eens uitleggen"

McLaren waarschuwt voor sterk Mercedes in Canada na succes in Miami

Montoya oppert bizarre theorie: 'Formule 1 zou Verstappen daar mee helpen uit eigen belang'

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

