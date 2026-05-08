De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring onthult dat de belangstelling voor de race van volgend weekend, waaraan ook Max Verstappen deelneemt, richting een uitverkocht huis gaat. Er zijn nog wel kaarten beschikbaar, maar verschillende ticketcategorieën zijn inmiddels al uitverkocht.

Verstappen is al geruime tijd bezig met de voorbereiding op de iconische race op de Nordschleife. De Nederlander komt samen met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer in actie in de Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing. Vorig jaar behaalde Verstappen zijn zogeheten Nordschleife-vergunning en de afgelopen maanden verscheen hij tijdens verschillende NLS-races al op het circuit ter voorbereiding op de 24-uursrace.

Fans vinden hun weg richting de Nürburgring

Dat heeft ervoor gezorgd dat de interesse in het evenement enorm is toegenomen, iets wat de organisatie inmiddels ook merkt. Zo laat zij weten dat de weekendtickets en racetickets volledig zijn uitverkocht. Daarnaast zijn er nog maar weinig evenementtickets beschikbaar en kunnen in totaal nog zo’n 7.500 fans een kaartje bemachtigen. Het gaat daarbij om vierdaagse tickets en losse dagkaarten voor donderdag, vrijdag en zondag. De start van de race vindt plaats op zaterdag, maar ook die dag is inmiddels volledig uitverkocht.

⚠️ Important ticket update for #24hNBR 👀



You guys are incredible!

Advance ticket sales remain so strong that the first categories of tickets are already sold out:

❌ Race Ticket

❌ Weekend Ticket



The following tickets are currently still available online:

👉 4-day event… pic.twitter.com/werJrCgq93 — Nürburgring (@nuerburgring) May 7, 2026

