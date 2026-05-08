Nürburgring ziet enorme belangstelling voor 24-uursrace en komt met ticketupdate
Nürburgring ziet enorme belangstelling voor 24-uursrace en komt met ticketupdate
De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring onthult dat de belangstelling voor de race van volgend weekend, waaraan ook Max Verstappen deelneemt, richting een uitverkocht huis gaat. Er zijn nog wel kaarten beschikbaar, maar verschillende ticketcategorieën zijn inmiddels al uitverkocht.
Verstappen is al geruime tijd bezig met de voorbereiding op de iconische race op de Nordschleife. De Nederlander komt samen met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer in actie in de Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing. Vorig jaar behaalde Verstappen zijn zogeheten Nordschleife-vergunning en de afgelopen maanden verscheen hij tijdens verschillende NLS-races al op het circuit ter voorbereiding op de 24-uursrace.
Fans vinden hun weg richting de Nürburgring
Dat heeft ervoor gezorgd dat de interesse in het evenement enorm is toegenomen, iets wat de organisatie inmiddels ook merkt. Zo laat zij weten dat de weekendtickets en racetickets volledig zijn uitverkocht. Daarnaast zijn er nog maar weinig evenementtickets beschikbaar en kunnen in totaal nog zo’n 7.500 fans een kaartje bemachtigen. Het gaat daarbij om vierdaagse tickets en losse dagkaarten voor donderdag, vrijdag en zondag. De start van de race vindt plaats op zaterdag, maar ook die dag is inmiddels volledig uitverkocht.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya oppert bizarre theorie: 'Formule 1 zou Verstappen daar mee helpen uit eigen belang'
- 43 minuten geleden
- 7
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Montoya oppert bizarre theorie: 'Formule 1 zou Verstappen daar mee helpen uit eigen belang'
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
Doornbos spreekt Montoya: "Dit was pure vaardigheid van Max"
Net binnen
Verstappen kiest vaker voor gezinsleven: 'Geef ik iets meer prioriteit'
- 9 minuten geleden
Montoya oppert bizarre theorie: 'Formule 1 zou Verstappen daar mee helpen uit eigen belang'
- 43 minuten geleden
- 7
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
- 1 uur geleden
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
- 1 uur geleden
- 1
Nürburgring ziet enorme belangstelling voor 24-uursrace en komt met ticketupdate
- 1 uur geleden
Doornbos spreekt Montoya: "Dit was pure vaardigheid van Max"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami
- 6 mei
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei