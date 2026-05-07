'Mercedes ziet reuzensprong McLaren en wil antwoorden'
Mercedes heeft bij klantenteam McLaren aangeklopt na de opvallende snelheid van de renstal tijdens de Grand Prix van Miami. Volgens het doorgaans goed ingevoerde La Gazzetta dello Sport wil het Duitse team meer duidelijkheid over de manier waarop McLaren de nieuwste specificatie van de Mercedes-krachtbron gebruikt, waarbij de focus vooral op de software ligt.
Die situatie is op zijn minst opvallend te noemen. Eerder dit seizoen klonk er vanuit McLaren juist nog kritiek dat Mercedes weinig ondersteuning bood bij het optimaal benutten van de complexe systemen van de nieuwe motoren. Onder de huidige reglementen moeten fabrieksteams en klantenteams echter exact dezelfde software gebruiken om de krachtbron aan te sturen.
McLaren trok de aandacht met snelheid in Miami
Tijdens het raceweekend in Miami werd het verschil tussen de motorleveranciers nog maar eens pijnlijk duidelijk. McLaren kende een ijzersterk weekend, met Lando Norris die op vrijdag de sprintpole pakte en een dag later de sprintrace op zijn naam schreef. Tijdens de Grand Prix eindigden Norris en teamgenoot Oscar Piastri vervolgens allebei op het podium, achter winnaar Kimi Antonelli.
McLaren verscheen in Florida bovendien met een groot updatepakket, waaronder een compleet nieuwe vloer en aangepaste sidepods. Toch zou de stap voorwaarts volgens de Italiaanse krant niet alleen te danken zijn aan de aerodynamische updates. “Het lijkt erop dat ze in Woking hebben geleerd hoe ze de software moeten begrijpen en beheren”, schrijft het medium. Juist die ontwikkeling heeft de aandacht getrokken van Mercedes. De Duitse renstal, die momenteel aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap, wil nu beter begrijpen hoe McLaren de software van de krachtbron precies inzet.
