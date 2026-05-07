Verstappen, power unit, socials

Terugkeer V8-motoren ook populair onder F1-motorleveranciers

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het was lange tijd ondenkbaar, maar de plannen om de V8-motor terug te brengen naar de Formule 1 beginnen steeds serieuzere vormen aan te nemen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem sprak zich daar onlangs opnieuw positief over uit, terwijl ook meerdere motorleveranciers open lijken te staan voor een terugkeer van de iconische krachtbron, zij het onder bepaalde voorwaarden.

De uitspraken van Ben Sulayem maakten flink wat los, al is het niet de eerste keer dat de Emirati zich uitlaat over een mogelijke terugkeer van oudere motoren. Eerder sprak de FIA-president tijdens zijn verkiezingscampagne al over de terugkeer van de V10-motoren en ook de V8 kwam daarbij ter sprake. Met de huidige elektrische koers van de Formule 1, waar inmiddels openlijk vraagtekens bij worden gezet, lijkt de terugkeer van de V8-krachtbron steeds realistischer te worden.

Motorleverancier lijken om te zijn

Mercedes-teambaas Toto Wolff, die lange tijd juist een groot voorstander was van de huidige power units, liet in gesprek met Reuters weten dat zijn team inmiddels ook openstaat voor een terugkeer van de V8-motoren. “Een V8-motor maakt veel toeren. Het is dan de vraag hoe we de motor voldoende energie vanuit de batterij geven om de verbinding met de echte wereld niet te verliezen.” Wel verwacht de Oostenrijker dat het uiteindelijk om een hybride-oplossing zal gaan. “Als het volledig een verbrandingsmotor wordt, zien we er in 2030 of 2031 misschien een beetje belachelijk uit.”

Red Bull en Ferrari willen vooral kosten ontwikkeling verlagen

Ook bij Red Bull en Ferrari lijkt er momenteel weinig weerstand tegen de plannen te bestaan. Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf eveneens aan open te staan voor een nieuwe uitdaging. Daarbij wees de Fransman erop dat zijn team zich in een luxe positie bevindt, aangezien Red Bull Powertrains nog maar net begonnen is met het ontwikkelen van eigen motoren. Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur lijkt niet afwijzend tegenover een terugkeer van de V8 te staan. Wel benadrukken beide teams dat een nieuwe generatie krachtbronnen vooral moet zorgen voor lagere ontwikkelingskosten.

Audi wenst turbo te willen behouden

Daarnaast is er binnen de Formule 1 ook nog General Motors, dat met Cadillac op de grid verschijnt. Het Amerikaanse merk maakt voorlopig nog gebruik van Ferrari-krachtbronnen, maar wil op termijn eigen motoren ontwikkelen. Een V8-krachtbron zou goed binnen dat plaatje passen. Audi zou volgens de geluiden uit de paddock eveneens niet direct tegenstemmen, al blijft voor het Duitse merk het behoud van de turbo een belangrijk punt.

FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen

  5 mei 2026 13:06
