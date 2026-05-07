Credit for photo: Gruppe C x GPFANS

Verstappen Racing slaat handen ineen met Multimatic voor GT-projecten

Credit for photo: Gruppe C x GPFANS — Foto: © IMAGO x GPFANS

Verstappen Racing slaat handen ineen met Multimatic voor GT-projecten

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Verstappen Racing heeft een nieuwe technische samenwerking aangekondigd met Multimatic. Het bedrijf, dat wereldwijd componenten en systemen levert aan de auto- en autosportindustrie, gaat de renstal ondersteunen tijdens projecten in de GT World Challenge Europe en op de Nürburgring.

De samenwerking verloopt specifiek via de Multimatic PKM-divisie, zo valt te lezen op Verstappen.com, die gaat optreden als officiële technische partner van het team. Die afdeling ontstond nadat Multimatic in 2024 het gespecialiseerde PKM Consulting overnam. Verstappen Racing gaat daarbij gebruikmaken van de gepatenteerde ‘Dynamic Suspension Spool Valve’ (DSSV)-dempingstechnologie. Deze dempers werken met nauwkeurig bewerkte, lasergesneden spoelkleppen in plaats van traditionele shims. Dat moet zorgen voor meer consistentie, minder last van cavitatie en minder gevoeligheid voor temperatuurschommelingen tijdens races.

Technologie heeft zich al bewezen in topklassen

De DSSV-dempers van Multimatic hebben hun waarde al bewezen in onder meer de Formule 1, het FIA World Endurance Championship en het IMSA SportsCar Championship. Inmiddels behoren ze ook tot de standaarduitrusting van verschillende GT3-auto’s, waaronder de Mercedes-AMG GT3 Evo. Die auto wordt dit seizoen ingezet door Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, dat gerund wordt door 2 Seas Motorsport. Met Daniel Juncadella en Chris Lulham achter het stuur pakte het team afgelopen weekend nog een tweede plaats tijdens de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Brands Hatch.

Voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring

De technische samenwerking komt op een belangrijk moment, aangezien Verstappen Racing zich opmaakt voor de 24 uur van de Nürburgring, die later deze maand op het programma staat. De race wordt verreden van 14 tot en met 17 mei. Max Verstappen, die afgelopen weekend in de Formule 1 als vijfde eindigde tijdens de Grand Prix van Miami, kruipt zelf achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing. Op de Nordschleife deelt hij de auto met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Tijdens de kwalificatieraces in april lieten Verstappen en Auer al snelheid zien door naar de leiding te rijden, al werd het duo uiteindelijk teruggeworpen door schade aan de splitter. Met de samenwerking met Multimatic hoopt Verstappen Racing de prestaties van de auto verder te verbeteren via gedeelde technische kennis en datagestuurde ontwikkeling.

