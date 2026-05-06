Albers stipt tactiek McLaren aan: 'Trekken talent bij rivalen weg, maar leiden zelf niets op'
Hoewel Christijan Albers onder de indruk is van wat Zak Brown als CEO bij McLaren heeft opgebouwd in de afgelopen jaren, met kampioenschapsgoud als bevestiging, stelt de Nederlander dat het team ook flink bezig is om de concurrentie te verzwakken in plaats van eigen talent door te laten groeien.
Overstappen binnen de Formule 1 zijn van alle tijden, al viel de leegloop van de afgelopen jaren bij Red Bull Racing wél op. Het Oostenrijkse team heeft zich in het verleden dan ook vooral als opleidingsteam laten gelden, waarbij voornamelijk eigen jeugd werd ingepast, of dat nu om posities binnen het team ging of om coureurs die de kans kregen. McLaren wist de afgelopen jaren dan ook enkele kopstukken van het Oostenrijkse team over te nemen, zoals bijvoorbeeld Rob Marshall, Will Courtenay en de huidige race-engineer van Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, die in 2028 de papaja-oranje kledij zal dragen.
'McLaren koopt talent, daar waar Red Bull het zelf opleidt'
Albers stelt in de Formule 1-podcast van De Telegraaf dat het succes van McLaren hen toekomt, maar dat hij duidelijke verschillen ziet wanneer hij het team van Brown vergelijkt met Red Bull Racing. “Als ik bijvoorbeeld kijk naar Zak Brown: goed wat hij doet, maar Red Bull leidt echt hun eigen mensen op en komt met talenten. Het komt helemaal vanuit het team zelf. Als we het nu echt zakelijk keihard bekijken, dan is McLaren alleen maar bezig om andere teams leeg te trekken voor talent. Maar er komt weinig uit hun eigen winkel”, stelt Albers.
Na de vele vertrekken bij Red Bull Racing zijn voorlopig nog geen grote namen aangekondigd als vervangers. Tafelgenoot Erik van Haren bevestigt dan ook dat Red Bull vooral binnen de eigen gelederen kijkt naar opvolging. “Mekies zei dat ook: we kijken eerst naar eigen promotie en als we iemand van buitenaf kunnen halen, dan doen we dat, maar die balans moet wel juist zijn.”
