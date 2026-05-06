Piquet wijst naar papa Verstappen: 'Hij probeert zo laat mogelijk naar races te gaan'
Piquet wijst naar papa Verstappen: 'Hij probeert zo laat mogelijk naar races te gaan'
De 37-jarige Kelly Piquet onthult dat zij samen met Max Verstappen er alles aan doet om het gezinsleven zo goed mogelijk te combineren met de carrières van het duo. Zo is Piquet zelf vaak onderweg en reist ook Verstappen de wereld over voor zijn races.
Sinds 2020 vormen Verstappen en Piquet een stel. De Braziliaanse heeft daarnaast dochter Penelope uit haar eerdere relatie met Daniil Kvyat. Naast bonusdochter ‘P’ heeft Verstappen sinds vorig jaar ook een eigen dochter met Lily. De Nederlander heeft daarmee zijn eigen gezin, iets wat voor hem al lange tijd een droom was, zo onthulde hij vorig jaar.
Piquet wijst naar gezinsleven met Verstappen
Piquet vertelt bij What People Are Wearing dat Verstappen tussen alle Formule 1-races en uitstapjes naar de Nürburgring door zoveel mogelijk thuis probeert te zijn. Daarbij speelt hij slim met zijn planning. “Hij probeert altijd zo laat mogelijk naar de races af te reizen en zo snel mogelijk weer thuis te komen”, aldus Piquet.
Voor Verstappen is het lastig om een Grand Prix over te slaan, maar Piquet onthult dat zij zelf soms wat harder moet zijn om haar agenda niet nóg voller te laten worden. “Het gaat er vooral om dat ik leer om soms nee te zeggen.” Over het geheel genomen is ze trots op hoe het duo hun drukke carrières combineert met tijd voor elkaar en het gezin. “Ik denk dat we het goed doen.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen zag Leclerc en Russell regels breken, 'Constructiefout in RB22’ | GPFans Recap
- 35 minuten geleden
Norris ziet Verstappen hard verdedigen: 'Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race'
- 4 mei 2026 06:59
- 10
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit zijn de rivalen die het Max Verstappen heel moeilijk gaan maken in de 24h Nürburgring
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd
FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden
Net binnen
Verstappen zag Leclerc en Russell regels breken, 'Constructiefout in RB22’ | GPFans Recap
- 35 minuten geleden
Danner lacht kritiek van Sainz op Verstappen weg: 'Dit is hoe hij racet'
- 1 uur geleden
Piquet wijst naar papa Verstappen: 'Hij probeert zo laat mogelijk naar races te gaan'
- 2 uur geleden
Albers stipt tactiek McLaren aan: 'Trekken talent bij rivalen weg, maar leiden zelf niets op'
- 2 uur geleden
Hamilton ziet opvallend verschil tussen voorvleugel van Ferrari en concurrentie
- 3 uur geleden
VIDEO | Norris ziet voluit racen 'bestraft' worden: "Batterij moet de prullenbak in" | GPFans Recap
- Vandaag 17:52
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami
- Vandaag 13:31
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april