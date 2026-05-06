De 37-jarige Kelly Piquet onthult dat zij samen met Max Verstappen er alles aan doet om het gezinsleven zo goed mogelijk te combineren met de carrières van het duo. Zo is Piquet zelf vaak onderweg en reist ook Verstappen de wereld over voor zijn races.

Sinds 2020 vormen Verstappen en Piquet een stel. De Braziliaanse heeft daarnaast dochter Penelope uit haar eerdere relatie met Daniil Kvyat. Naast bonusdochter ‘P’ heeft Verstappen sinds vorig jaar ook een eigen dochter met Lily. De Nederlander heeft daarmee zijn eigen gezin, iets wat voor hem al lange tijd een droom was, zo onthulde hij vorig jaar.

Piquet wijst naar gezinsleven met Verstappen

Piquet vertelt bij What People Are Wearing dat Verstappen tussen alle Formule 1-races en uitstapjes naar de Nürburgring door zoveel mogelijk thuis probeert te zijn. Daarbij speelt hij slim met zijn planning. “Hij probeert altijd zo laat mogelijk naar de races af te reizen en zo snel mogelijk weer thuis te komen”, aldus Piquet.

Voor Verstappen is het lastig om een Grand Prix over te slaan, maar Piquet onthult dat zij zelf soms wat harder moet zijn om haar agenda niet nóg voller te laten worden. “Het gaat er vooral om dat ik leer om soms nee te zeggen.” Over het geheel genomen is ze trots op hoe het duo hun drukke carrières combineert met tijd voor elkaar en het gezin. “Ik denk dat we het goed doen.”

