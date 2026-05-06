'Grote vraagtekens rondom Newey: teambaas Aston Martin al weken afwezig'
Er lijkt grote onzekerheid te heersen over de huidige status van Adrian Newey bij Aston Martin. Eerst verscheen het bericht dat Newey vorige week zou zijn opgenomen in het ziekenhuis, iets wat Aston Martin vervolgens heeft tegengesproken. Toch komt een Formule 1-journalist nu weer met andere informatie dan de verklaring van het team.
De Britse krant Daily Mail meldde woensdag dat Newey de afgelopen week afwezig was vanwege gezondheidsproblemen en momenteel vanuit huis werkt. De Engelsman werd tijdens het raceweekend van de Miami Grand Prix dan ook niet gespot in de paddock of aan de pitmuur. De laatste race die de 67-jarige topontwerper bijwoonde, was de Australian Grand Prix begin maart.
Aston Martin: 'Newey werkt vanuit huis'
Volgens het bericht van Daily Mail werkt Newey voorlopig deels vanuit huis terwijl hij herstelt van een probleem dat de afgelopen weken speelde, zonder daarbij uit te wijden over de precieze oorzaak. Aston Martin reageerde tegenover de krant met de volgende verklaring: “Wij geven geen commentaar op persoonlijke zaken van onze teamleden. Adrian is aan het werk en was vorige week op de campus.”
'Personeel wijst naar vakantie van Newey'
Toch blijkt dat mogelijk niet het hele verhaal. Formule 1-journalist Jorge Peiró meldt namelijk dat Newey mogelijk gewoon op vakantie was, wat de situatie nog verwarrender maakt. “Dit is de reden die sommige werknemers van de fabriek in Silverstone hebben gegeven voor de afwezigheid van de teambaas op kantoor en in de fabriek”, legt Peiró uit. “Met andere woorden: hij is niet op zijn werkplek in Silverstone geweest en er zijn geen aanwijzingen dat hij gezondheidsproblemen heeft, aldus bronnen binnen de fabriek die door deze publicatie zijn geraadpleegd. Als Newey inderdaad op vakantie is geweest, dan is het duidelijk dat de teambaas kan doen wat hij wil”, aldus Peiró.
