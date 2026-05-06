F1 logo on the lights

Formule 1 sluit nieuwe deal met Sky Sports F1 voor uitzendrechten tot en met 2034

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Daar waar de Formule 1 in Nederland vanaf 2022 is overgestapt naar Viaplay, is de koningsklasse er wel uitgekomen met de Britse rechtenhouder Sky Sports F1 en is de samenwerking verlengd tot en met 2034.

Sinds 2012 zendt Sky Sports de Formule 1 uit via het eigen kanaal Sky Sports F1. Tot en met 2019 waren er ook enkele gratis races te zien bij Channel 4, maar dat is inmiddels niet meer het geval. De uitzendrechtenhouder had nog een contract tot en met 2029, maar dat is inmiddels opengebroken. Daardoor zullen onder anderen David Croft, Martin Brundle, Ted Kravitz en Jenson Button ook de komende jaren het commentaar en de analyses verzorgen in Groot-Brittannië.

Sky Sports tekent bij

Daarnaast geldt de deal niet alleen voor Groot-Brittannië. Sky Italia heeft eveneens een contractverlenging getekend en zal de Formule 1 in Italië uitzenden tot en met 2033. Formule 1-CEO Stefano Domenicali legt uit: “Sky is altijd een toegewijde, betrouwbare en gepassioneerde partner geweest sinds we vele jaren geleden onze samenwerking begonnen. Hun toonaangevende aanpak op het gebied van live-uitzendingen, contentcreatie en analyses achter de schermen, geleid door een werkelijk geweldige groep presentatoren en analisten, heeft het verschil gemaakt in de verdere groei van onze sport in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië. Ik ben dan ook verheugd dat we onze samenwerking meenemen het volgende decennium in.”

'Trotsheid overheerst'

Dana Strong, group chief executive van Sky, is uiteraard ook blij met de verlenging. “We zijn trots op de rol die we hebben gespeeld in het ondersteunen van de groei van de sport door middel van verhalen van wereldklasse, innovatie en langetermijninvesteringen. Deze nieuwe overeenkomst verzekert Sky ervan dat het ook de komende jaren de thuisbasis van de Formule 1 blijft, terwijl de sport een spannend tijdperk ingaat met meer Brits talent op de grid en opkomende sterren zoals Kimi Antonelli.”

FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen

Ferrari krijgt slecht nieuws over motorupgrade en vleugeltrucje na GP Miami

Norris ziet voluit racen 'bestraft' worden in Miami: "Batterij moet de prullenbak in"

Red Bull Racing plant grote gewichtsbesparing voor Europese races

McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'

'Grote vraagtekens rondom Newey: teambaas Aston Martin al weken afwezig'

