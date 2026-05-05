Red Bull Racing heeft met de upgrade in Miami de tweede ontwikkelingsstap van het seizoen gezet voor de RB22. Waar de eerdere updates in Japan volgens Max Verstappen nog geen verbetering opleverden, bracht het pakket in de Verenigde Staten wel het gewenste resultaat. De grote vraag is nu wanneer de renstal de volgende grote stap kan zetten in de ontwikkelingsstrijd van dit jaar.

De formatie onder leiding van teambaas Laurent Mekies kent een moeizame start van het nieuwe technische tijdperk. Verstappen staat na de race in Miami op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, terwijl Red Bull de vierde plek bezet bij de constructeurs. Een van de grootste knelpunten van de door een Red Bull Ford-motor aangedreven RB22 is het gewicht. Het reglementaire minimumgewicht is dit seizoen verlaagd naar 768 kilogram. Red Bull kampte in de eerste races met een overgewicht van twaalf kilogram, maar heeft dit inmiddels door middel van gerichte updates weten terug te dringen naar zes kilogram.

Kleine stap

Terwijl Mercedes, de huidige leider in het constructeurskampioenschap, later deze maand in Montreal met een omvangrijke update hoopt te komen, kiest Red Bull voor een meer behouden aanpak. Technisch directeur Pierre Waché tempert bij Autosport de verwachtingen voor de race in Canada, die gepland staat voor het weekend van 22 tot en met 24 mei. "We moeten nog even wachten, slechts een kleine stap voor Montreal", aldus de Fransman.

Minder gewicht

Het vizier van Red Bull is inmiddels primair gericht op de Europese seizoenshelft. Het team hoopt na de eerste Europese races eindelijk het minimumgewicht van 768 kilogram te bereiken door middel van verdere gewichtsreducties aan het chassis. De Grand Prix van Oostenrijk, die eind juni op de Red Bull Ring wordt verreden, lijkt hiervoor het beoogde doelwit te zijn. Waché bevestigt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan dit volgende grote updatepakket. "Ja, ik denk dat er nog een stap komt. Ik weet niet wanneer, maar we zullen misschien voor Oostenrijk een gewichtsreductie realiseren", zo besluit de technisch directeur.

