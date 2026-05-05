Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Wolff trapt weer eens op de rem: "Italiaans publiek het grotere probleem"

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP — Foto: © IMAGO
Wolff trapt weer eens op de rem: "Italiaans publiek het grotere probleem"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Toto Wolff tempert nog maar eens de verwachtingen en meent dat het het essentieel is om de torenhoge verwachtingen rondom Kimi Antonelli te temperen. De Oostenrijker stelt dat de jonge Italiaan momenteel ongekende successen boekt, maar dat het team er alles aan moet doen om hem met beide benen op de grond te houden.

Hoewel Antonelli bezig is aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, leidt hij momenteel het wereldkampioenschap van 2026. Na zijn recente overwinning in de Verenigde Staten staat hij op honderd punten, wat hem een voorsprong van twintig punten oplevert ten opzichte van zijn teamgenoot George Russell. Bovendien is de negentienjarige coureur de eerste rijder in de geschiedenis van de sport die zijn eerste drie polepositions direct wist om te zetten in opeenvolgende zeges.

Italiaanse gekte temperen

Deze indrukwekkende zegereeks zorgt voor een enorme hype in Italië, zeker nu het land al sinds 1953 wacht op een eigen wereldkampioen in de koningsklasse. Wolff benadrukt dat de druk vanuit het thuisland van Antonelli een grote uitdaging vormt voor de stabiliteit van de rijder. "Ik denk dat het makkelijkste deel is om ervoor te zorgen dat hij hier in het team met beide benen op de grond blijft", vertelt Wolff bij Road & Track over de interne begeleiding bij de Duitse renstal. "Zijn ouders hebben daar een grote rol in gespeeld om hem met beide voeten op de grond te houden. Het grotere probleem is het Italiaanse publiek. Nu ze zich niet hebben gekwalificeerd voor het voetbal, draait alles om Sinner en Antonelli. En Sinner heeft gewonnen in Madrid. Het zijn dus de twee supersterren, en dat is iets wat we in toom moeten houden. Er zijn zoveel verzoeken voor zijn tijd, van de media, van sponsoren, en het is aan ons om daar de handrem op te houden", aldus de teambaas.

Lange termijn

Daarnaast wijst Wolff op het belang van een langetermijnvisie voor het jonge talent om zijn carrière zorgvuldig op te bouwen. Mercedes wil voorkomen dat de verwachtingen zo hoog oplopen dat een onvermijdelijke tegenslag direct voor zware kritiek zorgt in de media. "We willen het langetermijnspel spelen. Hij kan hopelijk vele kampioenschappen winnen over tien, vijftien jaar, en we willen nu niet struikelen met deze enorme verwachtingen die op hem rusten", legt hij uit over de strategie rondom de kampioenschapsleider. "Want het moment dat hij een slechte race heeft, wat zal gebeuren, of een fout maakt, zullen mensen zeggen: misschien is Kimi niet de superster die we dachten", besluit de Oostenrijker

