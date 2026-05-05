Wolff trapt weer eens op de rem: "Italiaans publiek het grotere probleem"
Wolff trapt weer eens op de rem: "Italiaans publiek het grotere probleem"
Toto Wolff tempert nog maar eens de verwachtingen en meent dat het het essentieel is om de torenhoge verwachtingen rondom Kimi Antonelli te temperen. De Oostenrijker stelt dat de jonge Italiaan momenteel ongekende successen boekt, maar dat het team er alles aan moet doen om hem met beide benen op de grond te houden.
Hoewel Antonelli bezig is aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, leidt hij momenteel het wereldkampioenschap van 2026. Na zijn recente overwinning in de Verenigde Staten staat hij op honderd punten, wat hem een voorsprong van twintig punten oplevert ten opzichte van zijn teamgenoot George Russell. Bovendien is de negentienjarige coureur de eerste rijder in de geschiedenis van de sport die zijn eerste drie polepositions direct wist om te zetten in opeenvolgende zeges.
Italiaanse gekte temperen
Deze indrukwekkende zegereeks zorgt voor een enorme hype in Italië, zeker nu het land al sinds 1953 wacht op een eigen wereldkampioen in de koningsklasse. Wolff benadrukt dat de druk vanuit het thuisland van Antonelli een grote uitdaging vormt voor de stabiliteit van de rijder. "Ik denk dat het makkelijkste deel is om ervoor te zorgen dat hij hier in het team met beide benen op de grond blijft", vertelt Wolff bij Road & Track over de interne begeleiding bij de Duitse renstal. "Zijn ouders hebben daar een grote rol in gespeeld om hem met beide voeten op de grond te houden. Het grotere probleem is het Italiaanse publiek. Nu ze zich niet hebben gekwalificeerd voor het voetbal, draait alles om Sinner en Antonelli. En Sinner heeft gewonnen in Madrid. Het zijn dus de twee supersterren, en dat is iets wat we in toom moeten houden. Er zijn zoveel verzoeken voor zijn tijd, van de media, van sponsoren, en het is aan ons om daar de handrem op te houden", aldus de teambaas.
Lange termijn
Daarnaast wijst Wolff op het belang van een langetermijnvisie voor het jonge talent om zijn carrière zorgvuldig op te bouwen. Mercedes wil voorkomen dat de verwachtingen zo hoog oplopen dat een onvermijdelijke tegenslag direct voor zware kritiek zorgt in de media. "We willen het langetermijnspel spelen. Hij kan hopelijk vele kampioenschappen winnen over tien, vijftien jaar, en we willen nu niet struikelen met deze enorme verwachtingen die op hem rusten", legt hij uit over de strategie rondom de kampioenschapsleider. "Want het moment dat hij een slechte race heeft, wat zal gebeuren, of een fout maakt, zullen mensen zeggen: misschien is Kimi niet de superster die we dachten", besluit de Oostenrijker
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Doornbos hard over Russell na Miami: "Ligt in de foetushouding met duim in z'n mond"
- Vandaag 10:12
- 6
Russell flink voor joker in Miami: 'Hij zit in broekzak Antonelli' | GPFans Raceteam
- Gisteren 18:27
- 6
Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"
- 3 mei 2026 20:48
- 10
Lionel Messi genoot van Grand Prix Miami en besluit twee F1-coureurs te volgen op Instagram
- 2 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami
Net binnen
Hill vindt klagende Verstappen hypocriet: "Dat doet hij zelf bij iedereen"
- 48 minuten geleden
Jimmy Fallon bezoekt Miami Grand Prix en neemt sketch op met Verstappen
- 1 uur geleden
Wolff trapt weer eens op de rem: "Italiaans publiek het grotere probleem"
- 2 uur geleden
- 1
Lionel Messi genoot van Grand Prix Miami en besluit twee F1-coureurs te volgen op Instagram
- 2 uur geleden
Bortoleto prijst Verstappen als mentor: 'Hij ziet mij niet als een bedreiging'
- 3 uur geleden
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- Vandaag 13:06
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april