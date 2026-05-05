Max Verstappen and Kelly Piquet share a kiss at the 2023 Qatar Grand Prix

Kelly Piquet over nonchalante stijl Verstappen: "Kan hem geen reet schelen"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Kelly Piquet (37) heeft in de paddock van Miami laten weten dat zij haar partner Max Verstappen de best geklede coureur van de Formule 1 vindt. Hoewel de Red Bull Racing-coureur erom bekendstaat weinig om mode te geven, is dat volgens het model juist de reden dat hij er goed uitziet. Wel geeft ze toe dat ze af en toe zelf de kleding voor de viervoudig wereldkampioen moet aanschaffen om zijn garderobe op peil te houden.

Tijdens het raceweekend in Florida, dat afgelopen zondag werd afgesloten, verscheen Piquet voor de camera voor een kort interview over de kledingstijl van de coureurs. Op de vraag wie de titel voor best geklede coureur verdient, was haar antwoord stellig: "Max, uiteraard", aldus Piquet. Ze erkent direct dat ze bevooroordeeld is, maar prijst vooral zijn nuchtere houding. "Wat ik leuk vind aan Max, is dat het hem letterlijk geen reet kan schelen", voegt ze daaraan toe. Toch moet ze soms ingrijpen om zijn garderobe naar een hoger plan te tillen. "Soms heb ik zoiets van: oké, ik ga wel voor je winkelen, want we moeten het wel een beetje naar een hoger niveau tillen", lacht ze.

Piquet combineert eigen modewerk met raceweekend

Dat Piquet de kleding van Verstappen af en toe verzorgt, is niet verrassend gezien haar eigen carrière. Ze wordt vertegenwoordigd door het Britse talentenbureau Pageboy Projects en is een officieel gezicht voor het luxemerk Tod's. Ondanks dat Verstappen zelf weinig met mode heeft, pakte hij in Miami wel uit met een speciaal felroze helmdesign. Verder rijdt hij dit seizoen in een vernieuwde race-overall met vier sterren, verwijzend naar zijn behaalde wereldtitels. Volgens Piquet zit ware stijl echter in authenticiteit. "Hij blijft trouw aan zichzelf en iedereen die dat doet, heeft volgens mij een geweldige stijl", besluit ze.

Naast haar verschijning in de paddock had Piquet een druk programma in Miami. Zo was ze aanwezig bij het 'Women of F1'-diner en vierde ze vlak voor vertrek naar de Verenigde Staten de eerste verjaardag van hun gezamenlijke dochter Lily. Voor Verstappen zelf was het een sportief uitdagend weekend in Florida. De coureur staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 26 punten, ver achter WK-leider Andrea Kimi Antonelli, die de hoofdrace in Miami op zijn naam schreef. Wel lijkt Red Bull een sprong voorwaarts te hebben gemaakt en zag het er in Miami in ieder geval een stuk competitiever uit. 

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen krijgt tweede publieksprijs van het seizoen

Norris ziet voluit racen 'bestraft' worden in Miami: "Batterij moet de prullenbak in"

Montoya pleit voor strafpunten Verstappen na kritiek op F1-regels

Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

