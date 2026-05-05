Kelly Piquet over nonchalante stijl Verstappen: "Kan hem geen reet schelen"
Kelly Piquet over nonchalante stijl Verstappen: "Kan hem geen reet schelen"
Kelly Piquet (37) heeft in de paddock van Miami laten weten dat zij haar partner Max Verstappen de best geklede coureur van de Formule 1 vindt. Hoewel de Red Bull Racing-coureur erom bekendstaat weinig om mode te geven, is dat volgens het model juist de reden dat hij er goed uitziet. Wel geeft ze toe dat ze af en toe zelf de kleding voor de viervoudig wereldkampioen moet aanschaffen om zijn garderobe op peil te houden.
Tijdens het raceweekend in Florida, dat afgelopen zondag werd afgesloten, verscheen Piquet voor de camera voor een kort interview over de kledingstijl van de coureurs. Op de vraag wie de titel voor best geklede coureur verdient, was haar antwoord stellig: "Max, uiteraard", aldus Piquet. Ze erkent direct dat ze bevooroordeeld is, maar prijst vooral zijn nuchtere houding. "Wat ik leuk vind aan Max, is dat het hem letterlijk geen reet kan schelen", voegt ze daaraan toe. Toch moet ze soms ingrijpen om zijn garderobe naar een hoger plan te tillen. "Soms heb ik zoiets van: oké, ik ga wel voor je winkelen, want we moeten het wel een beetje naar een hoger niveau tillen", lacht ze.
Piquet combineert eigen modewerk met raceweekend
Dat Piquet de kleding van Verstappen af en toe verzorgt, is niet verrassend gezien haar eigen carrière. Ze wordt vertegenwoordigd door het Britse talentenbureau Pageboy Projects en is een officieel gezicht voor het luxemerk Tod's. Ondanks dat Verstappen zelf weinig met mode heeft, pakte hij in Miami wel uit met een speciaal felroze helmdesign. Verder rijdt hij dit seizoen in een vernieuwde race-overall met vier sterren, verwijzend naar zijn behaalde wereldtitels. Volgens Piquet zit ware stijl echter in authenticiteit. "Hij blijft trouw aan zichzelf en iedereen die dat doet, heeft volgens mij een geweldige stijl", besluit ze.
Naast haar verschijning in de paddock had Piquet een druk programma in Miami. Zo was ze aanwezig bij het 'Women of F1'-diner en vierde ze vlak voor vertrek naar de Verenigde Staten de eerste verjaardag van hun gezamenlijke dochter Lily. Voor Verstappen zelf was het een sportief uitdagend weekend in Florida. De coureur staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 26 punten, ver achter WK-leider Andrea Kimi Antonelli, die de hoofdrace in Miami op zijn naam schreef. Wel lijkt Red Bull een sprong voorwaarts te hebben gemaakt en zag het er in Miami in ieder geval een stuk competitiever uit.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris ziet voluit racen 'bestraft' worden in Miami: "Batterij moet de prullenbak in"
- Vandaag 06:57
- 8
Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"
- Gisteren 15:34
- 8
Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"
- Gisteren 12:09
- 6
Miami Grand Prix 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami
Net binnen
Juncadella grapt over uitblijven straf voor Hamilton na middelvinger
- 46 minuten geleden
Mekies legt uit dat Verstappen ontsnapt is aan diskwalificatie: 'Exact dezelfde specificaties'
- 1 uur geleden
- 1
Ben Sulayem ontvangt Horner met open armen terug in F1: "We missen hem"
- 2 uur geleden
Doornbos hard over Russell na Miami: "Ligt in de foetushouding met duim in z'n mond"
- 2 uur geleden
- 4
Kelly Piquet over nonchalante stijl Verstappen: "Kan hem geen reet schelen"
- 3 uur geleden
Montoya pleit voor strafpunten Verstappen na kritiek op F1-regels
- Vandaag 08:33
- 33
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april