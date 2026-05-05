Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos heeft George Russell het momenteel zwaar te verduren bij Mercedes. De analist stelt dat de Britse coureur jarenlang heeft gewacht op winnend materiaal, maar nu lijdzaam moet toezien hoe zijn jongere teamgenoot Kimi Antonelli de successen aaneenrijgt. Dat laat hij via een inbelverbinding weten in de uitzending van het Race Café op Ziggo Sport.

Mercedes is het huidige seizoen dominant begonnen door de eerste vier races te winnen. Waar Russell de openingsrace in Australië nog op zijn naam schreef, wist de negentienjarige Antonelli de daaropvolgende Grands Prix in China, Japan en Miami te winnen. Hierdoor gaat de jonge Italiaan momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap met een voorsprong van twintig punten op zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Foetushouding op de bank

Doornbos schetst een pijnlijk beeld van de gemoedstoestand waarin Russell zich momenteel zou bevinden. "Hij ligt in foetushouding op de bank met zijn duim in zijn mond", grapt de oud-coureur. Volgens hem is de situatie uiterst frustrerend voor de Brit. "Hij denkt: hoe kan dit? Ik heb jaren gewacht op een winnende auto, nu heb ik eindelijk winnend materiaal en dan komt er een teenager even de show stelen. En niet een beetje ook", aldus Doornbos.

Later deze maand staat de Grand Prix van Canada op het programma. Doornbos merkt op dat Russell nu al bezig is met het temperen van de verwachtingen voor dat raceweekend. "Er moet wel wat gebeuren in Canada. Dus hij zit zich al in te dekken", stelt de analist. Hij is bovendien kritisch op de houding van de Mercedes-coureur. "Dat is natuurlijk niet de attitude die je verwacht van een teamleider. Wat hij wel had moeten zijn voor Kimi", voegt hij daaraan toe.

De sterke seizoensstart van Antonelli zorgt er volgens Doornbos voor dat de verhoudingen binnen de Duitse renstal aan het schuiven zijn. Hoewel teambaas Toto Wolff eerder aangaf dat Russell de feitelijke teamleider is, ziet Doornbos in de praktijk een heel andere dynamiek ontstaan. "Op dit moment neigt het hele team om de jonge Italiaan te steunen in zijn rit naar de wereldtitel", besluit hij.

Mercedes F1 Resultaten Seizoen 2026 Grand Prix Winnaar Podium Mercedes Resultaat Russell Resultaat Antonelli Australië George Russell P1 & P2 1e 2e China Kimi Antonelli P1 & P2 2e 1e Japan Kimi Antonelli P1 4e 1e Miami Kimi Antonelli P1 4e 1e

Gerelateerd