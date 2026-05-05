Mekies legt uit dat Verstappen ontsnapt is aan diskwalificatie: 'Exact dezelfde specificaties'
Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult dat Max Verstappen door het oog van de naald is gekropen en bijna, net als teamgenoot Isack Hadjar, werd gediskwalificeerd. Hadjar werd uit de kwalificatie geschrapt nadat zijn wagen niet voldeed aan de juiste afmetingen.
Hoewel Red Bull in Miami liet zien dat het met de RB22 een flinke stap voorwaarts heeft gezet, viel Hadjar juist van de regen in de drup. De teamgenoot van Verstappen kwam tijdens de sprintkwalificatie een volle seconde tekort op de tijd van Verstappen en werd daarom na de reguliere kwalificatie gediskwalificeerd. De zogeheten floorboards van de bolide staken te ver uit, zowel aan de linker- als aan de rechterkant.
Hadjar en Verstappen beschikten over precies dezelfde specificaties
Mekies onthulde bij PlanetF1 dat Verstappen daarbij toch wel geluk heeft gehad. "Ze hadden exact dezelfde specificaties. We hebben een fout gemaakt met de auto van Isack," zo opent de Fransman. "Het is heel simpel: de auto bleek twee millimeter te breed te zijn. We hadden dit eerder moeten opmerken tijdens onze routinecontroles. Dat hebben we niet gedaan en dat is vervelend, maar het is makkelijk te verhelpen," aldus de teambaas van Red Bull.
Red Bull heeft weg naar boven gevonden
Red Bull heeft in Miami aangetoond dat het de jacht op Mercedes als koploper heeft geopend, maar waarschuwt voor te veel optimisme: "Iedereen heeft de auto geüpdatet, maar we wisten natuurlijk dat we naast de ontwikkelingsrace ook een aantal problemen moesten oplossen. We wisten dat er rondetijden te winnen waren, dus dat we dit weekend op vrijdag zes tienden van een seconde achter de poleposition stonden en op zaterdag minder dan twee tienden van een seconde, is een duidelijke indicatie van de omvang van de vooruitgang."
