Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

Lando Norris heeft zijn eerste overwinning van 2026 op zak door de sprintrace op het Miami International Autodrome te winnen. Oscar Piastri maakte op P2 het één-tweetje compleet en Charles Leclerc mocht als derde naar het podium. Max Verstappen kende een 'poep'-start, maar wist zich nog te herstellen en kwam als zesde over de streep, na een gevecht met Lewis Hamilton, wat uiteindelijk vijfde is geworden, door de tijdstraf van Kimi Antonelli.

De sprintrace in Miami ging onder vrij warme omstandigheden van start. Zo was het rond het circuit ongeveer 31 graden, terwijl de baan bij de start was opgewarmd tot 47 graden Celsius. In combinatie met een luchtvochtigheid van 52 procent zorgde dit voor klamme omstandigheden.

Hülkenberg ziet motor ploffen

De sprintrace ging om 18:00 uur Nederlandse tijd van start, maar wel zonder Hülkenberg. De Duitser zag op weg naar de startgrid zijn Audi-motor de geest geven en kwam daardoor niet in actie tijdens de verkorte race, net als Lindblad, die eveneens ontbrak op de startgrid vanwege technische problemen.

Openingsfase: dramastart Verstappen en Antonelli

Toen de startlichten uitgingen, werd meteen duidelijk dat Verstappen en Antonelli beiden een slechte start hadden. De Nederlander vocht met Hamilton om P6, terwijl Antonelli de schade wist te beperken en rondreed op P4. Daardoor schoof Piastri op naar P2 en lag Leclerc op podiumkoers, waarbij hij direct in gevecht was met Antonelli. Verstappen verloor zijn positie aan Hamilton en reed na de openingsronde op P7.

Iets verderop in het middenveld ontstond een Sainz-treintje (P14), met Pérez, Lawson, Albon, Bottas, Alonso en Stroll daarachter. De Spanjaard kon Ocon voor hem niet volgen, maar wist de mannen achter zich wel af te houden. Hamilton had zich in ronde vier ontdaan van Verstappen en zette de jacht in op Russell, die nog maar een halve seconde voor hem reed.

Problemen Verstappen en knokkende Mercedes

Verstappen kon het gat richting Hamilton niet dichtrijden en gaf tegenover ‘GP’ aan dat de wagen aan het stuiteren was bij het aanremmen. De Nederlander reed na zeven ronden in niemandsland, met Hamilton op ruim een seconde voor hem, terwijl hij zelf een gat van 4,8 seconden had naar Gasly. Vooraan in het veld was het Norris die aan de leiding ging, met teamgenoot Piastri op iets minder dan twee seconden. Antonelli moest zich in ronde acht gewonnen geven aan teamgenoot Russell, die hem op weg naar bocht zeventien wist te verschalken voor P4.

Verstappen en Hamilton knokken om P6

De problemen voor Verstappen leken na acht ronden als sneeuw voor de zon verdwenen en de aanval op Hamilton werd ingezet in bocht elf. Daarbij gingen beide mannen buiten de baan en hoewel Verstappen op dat moment eigenlijk al vóór de zevenvoudig kampioen zat, gaf hij even later de positie terug om een eventuele tijdstraf te ontlopen. Aan het einde van ronde negen zette de Nederlander zijn RB22 alsnog naast de SF-26 van Hamilton in bocht zeventien, waar de Engelsman geen antwoord op had.

Gevecht om leiding blijft uit

Met nog zes ronden te gaan was het Norris die comfortabel aan de leiding van de wedstrijd lag. Teamgenoot Piastri volgde op drie seconden, maar had achter hem Leclerc op minder dan één seconde rijden. Albon was vervolgens de enige die een pitstop afwerkte. De Britse Thai kreeg een nieuwe voorvleugel en een vers setje geel werd onder de Williams geschroefd, waardoor Albons als 20e weer op de baan kwam. Leclerc kon uiteindelijk geen vuist maken tegen Piastri en de Australiër wist het gat naar Norris niet te dichten. Daardoor pakt de regerend kampioen zijn eerste overwinning van 2026.

