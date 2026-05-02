Verstappen, Hamilton, socials

Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'

Verstappen, Hamilton, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Er was nog even wat onduidelijkheid tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen tijdens de sprintrace in Miami. Zo haalde de Nederlander de Ferrari-coureur in, maar dat gebeurde buiten de baan. Toen Verstappen de plek wilde teruggeven, ontstond er toch wat verwarring, zo blijkt uit de boordradio.

Om 18:00 uur ging de sprintrace in Miami van start, die uiteindelijk werd gewonnen door Lando Norris. Verstappen vertrok vanaf P5, maar kende opnieuw een slechte start en verloor direct een positie. Ook Hamilton was in de openingsfase niet bij te houden, maar later in de race kon de Nederlander alsnog het gevecht met de Ferrari-coureur aangaan.

Hamilton wilde Verstappen niet voorbij

Daarbij ging het in bocht elf niet helemaal volgens plan. Verstappen haalde Hamilton in, maar dat gebeurde buiten de baan. ‘GP’ sprong direct op de boordradio om aan te geven dat de plek teruggegeven moest worden. Verstappen deed wat van hem werd gevraagd, maar Hamilton had bij het ingaan van bocht 17 niet door dat Verstappen hem voorbij liet. “Waarom haalt hij mij niet in? Maat, kom op. Mijn god, wow. For fuck’s sake”, klonk het over de radio.

Vier seconden verloren

Tegenover Sky Sports F1 legt Verstappen uit dat hij daar toch wat tijd mee verloor. “Ik moest hem voorbij laten, maar hij kwam er niet langs. Daardoor verliezen we vier seconden, omdat hij gewoon achter me blijft hangen. Daar hebben we onze tijd verspild”, opent Verstappen. De deur werd duidelijk opengezet, maar Hamilton bleef wachten: “Ik weet niet wat ik daar anders had kunnen doen. Dat is wel een beetje jammer, maar daarna, toen ik eenmaal in vrije lucht reed, was het tempo eigenlijk best oké.”

Er zijn daarnaast wel aanknopingspunten, aldus Verstappen: “Ik heb een aantal dingen gezien waar we aan moeten werken, want in de langzame bochten stuitert de auto nogal en dat kost me behoorlijk wat grip.”

