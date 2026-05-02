Volgens Andrea Kimi Antonelli lag zijn slechte start tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami dit keer niet aan zijn eigen handelen. De Mercedes-coureur stelt dat hij de startprocedure foutloos heeft uitgevoerd, maar desondanks toch verrast werd door een moeizaam vertrek. De kampioenschapsleider reageert na de korte zaterdagsrace.

Antonelli ving de wedstrijd aan vanaf de voorste rij naast poleman Lando Norris. Hij verloor echter direct twee posities. Na gevechten met Charles Leclerc, die zich nogal boos maakte, en teamgenoot George Russell zag hij als vierde de zwart-witgeblokte vlag. De jonge Italiaan viel echter door een tijdstraf van vijf seconden wegens track limits terug naar de zesde plaats, en dus schoven Russell en Max Verstappen een plekje op. De mindere start speelde hem in de openingsfase parten, een probleem dat hem al langer bezighoudt in zijn tweede seizoen bij de Zilverpijlen.

Verrast door slechte start

Antonelli worstelde tijdens de eerste drie Grand Prix-weekenden, en ook vandaag weer, met een fundamenteel probleem rondom de koppeling van de W17, maar benadrukt dat hij bij de start van de Sprint geen fouten maakte. "Nu was het goed aan mijn kant. De procedure was helemaal goed. Voor deze ene keer heb ik juist alles correct gedaan", aldus een verontwaardigde Antonelli tegenover Viaplay. Dat hij desondanks toch terrein verloor, zorgde voor teleurstelling. "Het was zonde om weer een positie te verliezen. Maar het is zoals het is en nu concentreren we ons op de kwalificatie", verklaart hij.

Focus op de kwalificatie

Ondanks de tegenvaller in de Sprint kijkt Antonelli met vertrouwen uit naar de kwalificatie voor de zondagsrace. Hij kwalificeerde zich op vrijdag al als tweede voor de Sprint en weet dat zijn auto over één ronde uitblinkt. "De kwalificatie was gisteren sterk, dus ik kijk ernaar uit", blikt hij vooruit. Hij hoopt de snelheid van zijn bolide opnieuw te kunnen benutten. "Hopelijk kunnen we alles goed doen om morgen zo ver mogelijk naar voren te starten", besluit Antonelli.