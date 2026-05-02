Lewis Hamilton is totaal niet in zijn nopjes met de staat van zijn Ferrari, ondanks de introductie van een omvangrijk updatepakket. De Brit kwam op vrijdag niet verder dan de zevende tijd en moet toezien hoe de concurrentie vooralsnog sneller blijkt.

Hoewel Ferrari de enige vrije training eerder op de dag nog als snelste afsloot, kwam het team in de kwalificatie voor de sprintrace tekort. De Italiaanse renstal nam liefst elf nieuwe onderdelen mee naar Florida, waaronder een herziene vloer, een nieuwe diffuser en een aangepaste 'Macarena'-achtervleugel voor een efficiëntere DRS-werking. Desondanks was het Lando Norris die in zijn McLaren de poleposition greep, nipt voor kampioenschapsleider Kimi Antonelli in de Mercedes.

Teleurstelling bij Hamilton

Hamilton, die momenteel de vierde plaats in het wereldkampioenschap bezet, steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Ik dacht dat we sterker zouden zijn dan we vandaag waren", zo citeert PlanetF1 de Brit. "Ik was hoopvol toen we hier kwamen, positief dat we veel hoger konden staan, maar het mocht niet zo zijn." Gevraagd of de vernieuwde wagen op andere circuits mogelijk beter uit de verf komt, is hij stellig. "Ik heb geen idee. We wisten niet echt wat we konden verwachten. Dus ik had gehoopt dat we beter zouden zijn, maar de auto voelde niet bijzonder geweldig aan."

Niet voor elkaar

Aan de andere kant van de garage klinkt een iets milder geluid. Teamgenoot Charles Leclerc kwalificeerde zich als vierde en ziet de situatie in perspectief. "De upgrades zijn prima, het is alleen zo dat iedereen upgrades heeft meegebracht", legt de Monegask uit. "We hadden deze situatie wel een beetje verwacht, waarin Mercedes waarschijnlijk nog steeds de te kloppen auto is. McLaren heeft een heel grote stap voorwaarts gezet, maar ik had het gevoel dat ze hun eerste races van het seizoen niet optimaliseerden, dus ze waren er altijd wel, maar ze kregen niet alles voor elkaar."