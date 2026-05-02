Miami

Winkelman waarschuwt voor ontruiming van tribunes mogelijke Miami-chaos

Miami — Foto: © IMAGO

Winkelman waarschuwt voor ontruiming van tribunes mogelijke Miami-chaos

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De weersverwachting voor de Grand Prix van Miami voorspelt een wisselvallige race, waarbij de kans op onweer een aanzienlijke rol kan gaan spelen. Volgens Rick Winkelman moeten toeschouwers er rekening mee houden dat de tribunes bij bliksemgevaar volledig ontruimd kunnen worden. De analist van Ziggo Sport benadrukt dat de Amerikaanse veiligheidsregels rondom onweer uiterst strikt zijn en verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het verloop van het evenement.

Voor de race van morgen wordt de kans op regen geschat tussen de veertig en tachtig procent, waarbij er in de middag elektrische stormen kunnen ontstaan. In Florida gelden strenge protocollen voor sportevenementen. Zodra er een blikseminslag wordt geregistreerd binnen een straal van acht mijl, oftewel bijna dertien kilometer, worden alle activiteiten op de baan direct gestaakt. Toeschouwers moeten op dat moment de metalen tribunes verlaten en een veilig heenkomen zoeken in afgesloten gebouwen of auto's.

Levensgevaarlijke situaties

Winkelman legt in het programma Race Café uit dat dit protocol niet voor niets is ingesteld. "Eigenlijk geldt dit bij alle buitensport in Amerika, zoals NASCAR, IndyCar, maar ook golf en tennis", stelt de commentator. "De regel is in de autosport ooit ontstaan omdat er daadwerkelijk mensen overleden zijn door blikseminslagen op circuits, in Pocono bijvoorbeeld", aldus Winkelman. Hij herinnert zich een recent voorbeeld uit een andere grote Amerikaanse raceklasse. "Twee jaar geleden bij de Indy 500 moest ook iedereen van de tribunes af omdat er regen en onweer in de buurt was", verklaart hij.

Groot risico

De gevolgen voor het tijdschema kunnen volgens de journalist flink oplopen door de manier waarop de wachttijd wordt berekend. "De regel is: als er binnen acht mijl kans is op bliksem, dan moet iedereen van de tribunes af", verduidelijkt Winkelman. Pas na een aaneengesloten periode zonder onweer mag het publiek terugkeren. "Als het een half uur niet heeft gebliksemd, dan kan iedereen weer terug. Maar als het na 29,5 minuut weer bliksemt, moet je weer een half uur wachten", legt hij uit over de procedure. Dat kan er in Miami voor zorgen dat de race, die om 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, forse vertraging oploopt. "Dan kan het natuurlijk een langdurige kwestie worden", blikt Winkelman vooruit. Toch betekent regen alleen niet direct het einde van de actie. "Het is niet zo dat ze niet gaan rijden als het hard gaat regenen. Maar die bliksem is wat dat betreft een groter risico voor de wedstrijd dan de regen", besluit de analist.

