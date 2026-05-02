Max Verstappen start de sprintrace in Miami vanaf de vijfde positie, maar toont zich na afloop van de kwalificatie overwegend positief over de vooruitgang van zijn team. De viervoudig wereldkampioen stelt dat zijn RB22 aanzienlijk beter aanvoelt en dat er een duidelijke stap in de juiste richting is gezet door de formatie uit Milton Keynes.

De poleposition voor de korte race over negentien ronden ging overtuigend naar McLaren-coureur Lando Norris. De Brit wordt op de eerste startrij vergezeld door Mercedes-coureur en huidig kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli, die zijn sterke vorm in het seizoen 2026 voortzet. Oscar Piastri en Charles Leclerc wisten zich eveneens voor Verstappen te kwalificeren op de tweede startrij. Ondanks deze vijfde startplek heerst er tevredenheid bij de Nederlander, die na een moeizame seizoensstart momenteel de negende plek in de WK-stand bezet.

Artikel gaat verder onder video

Verbeterde balans

Verstappen merkt dat de balans in zijn RB22 aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van de voorgaande raceweekenden. "Het voelt meer als één geheel", laat hij - geciteerd door Verstappen.com - na afloop van de sessie in de paddock optekenen. "Natuurlijk zijn er nog zaken waar we aan werken, maar het is een positieve stap voor ons. Tijdens de laatste races waren we een seconde te langzaam en nu hebben we het gat ongeveer gehalveerd, dus dat is positief", aldus de Limburger. De coureur concludeert daaruit dat Red Bull Racing in ieder geval het middenveld weer achter zich heeft gelaten en de weg naar de top heeft ingezet.

Pijnpunten eerste sector

Toch ziet de coureur nog duidelijke pijnpunten op het stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium, met name in het eerste gedeelte van de baan. "We waren nog wel zwak in de eerste sector met voornamelijk hogesnelheidsbochten, dus we weten dat we daar aan moeten werken, maar de rest hadden we beter voor elkaar, dus daar ben ik blij mee", verklaart Verstappen over zijn kwalificatierun. "Het is nog niet waar we willen zijn, maar ik heb meer vertrouwen in de auto en daardoor kan ik er meer rondetijd uit persen", voegt hij daaraan toe met het oog op de rest van het weekend.

Gerelateerd