De FIA heeft Alexander Albon na afloop van de sprintkwalificatie in Miami zwaar bestraft door hem terug te zetten naar de negentiende startplaats voor de sprintrace. De coureur van Williams verkeerde in de veronderstelling dat hij zich veilig had gekwalificeerd voor het tweede deel van de sessie, maar zag zijn tijden alsnog in rook opgaan door een late beslissing van de stewards.

Tijdens de kwalificatie op vrijdag overschreed Albon de baanlimieten in bocht 6 tijdens zijn laatste en beslissende ronde in SQ1. Deze rondetijd was in eerste instantie snel genoeg voor een plek in de top tien, wat hem toegang verschafte tot SQ2. De wedstrijdleiding greep echter niet direct in. Door een fout in het officiële detectiesysteem werd de overtreding pas opgemerkt toen de tweede kwalificatiesessie al in volle gang was. Albon bevond zich op dat moment al op het circuit om zijn ronden in SQ2 af te werken.

FIA grijpt laat in

De opmerkelijke gang van zaken dwong de stewards tot een ongebruikelijke ingreep. In het officiële document, dat pas ver na middernacht Nederlandse tijd werd gepubliceerd, gaf de autosportbond tekst en uitleg. "Tijdens SQ1 overschreed auto 23 duidelijk de baanlimieten in bocht 6", zo luidt de verklaring van de FIA. "Dit werd echter pas aan de stewards gemeld toen SQ2 al was begonnen". Omdat de Britse Thai op basis van die ongeldige tijd was doorgegaan, besloot de wedstrijdleiding met terugwerkende kracht in te grijpen.

P19

Om de situatie recht te trekken, beriepen de stewards zich op de internationale sportcode. "Omdat dit een ongebruikelijke situatie was, hebben de stewards besloten de zaak af te handelen door hun bevoegdheid uit te oefenen onder artikel 11.7.1.a van de Internationale Sportcode door de rondetijd van de betreffende ronde in SQ1 te schrappen", aldus het officiële document. De straf had een direct sneeuwbaleffect voor het resultaat van de Williams-coureur. "Omdat auto 23 niet had mogen doorgaan naar SQ2, zullen alle rondetijden uit SQ2 bijgevolg worden verwijderd". De late sanctie heeft grote gevolgen voor de startopstelling van Albon. Waar hij oorspronkelijk als veertiende was geklasseerd, valt hij door het schrappen van zijn tijden helemaal terug naar de negentiende positie op de grid.

