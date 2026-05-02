Er wordt vandaag geracet én gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Miami. De Sprint, die over 19 ronden wordt verreden, staat als eerste op de planning. Daarna wordt de startopstelling voor de wedstrijd van zondag bepaald. GPFans legt uit wanneer de sessies vandaag plaatsvinden.

De koningsklasse komt eindelijk weer in actie na een onverwachte lentestop van vijf weken. De coureurs maakten tijdens de vrije training dan ook een boel foutjes, alsof ze er weer even in moesten komen. Bij Mercedes lagen de problemen bij de mechanische kant. Kimi Antonelli en George Russell werden allebei gehinderd door haperingen in de motor. De kampioenschapsleider wist het in de sprintkwalificatie nog een beetje goed te maken door de tweede tijd te klokken, maar het was Lando Norris die de pole position binnensleepte. Russell werd teleurstellend zesde achter Oscar Piastri, Charles Leclerc en Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht en tijdschema

De zaterdag in Florida bestaat uit twee verschillende sessies; eerst de Sprint en daarna de kwalificatie, uiteraard met Q1, Q2 en Q3 zoals we dat altijd zien. Het wordt nóg warmer dan gisteren met temperaturen van maar liefst 31°C en dan is het ook nog eens benauwd.

De FIA Formule 2 komt als eerste aan de beurt met Race 1 van 23 ronden. Deze start om 16:00 uur Nederlandse tijd. Vanaf 18:00 uur gaat er eindelijk geracet worden in de koningsklasse. De Sprint zal over 19 ronden of 60 minuten verreden worden. De winnaar zal 8 kampioenschapspunten in de wacht slepen. Na de kwalificatie van de McLaren Trophy America en de eerste race van de Porsche Carrera Cup North America volgt de sessie die de startopstelling van de Grand Prix gaat bepalen. De Formule 1-kwalificatie begint om 22:00 uur Nederlandse tijd. De zaterdag wordt afgesloten met de eerste race van de McLaren Trophy America.

