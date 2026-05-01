Headshot of Verstappen holding a Viaplay mic looking annoyed with the background of his RB22 on track

Mokerslag voor Verstappen? "Red Bull kan dat probleem niet oplossen"

Headshot of Verstappen holding a Viaplay mic looking annoyed with the background of his RB22 on track — Foto: © IMAGO
Mokerslag voor Verstappen? "Red Bull kan dat probleem niet oplossen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Red Bull Racing kampt nog altijd met overgewicht aan de RB22. Dat klinkt wellicht als een simpel probleem, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is het in de praktijk knap lastig om een auto lichter te maken.

Het Formule 1-seizoen is voor Red Bull Racing teleurstellend van start gegaan. Waar op voorhand met name de gloednieuwe krachtbron van eigen makelij voor vraagtekens zorgde binnen het Red Bull-kamp, is het vooralsnog juist de auto zelf die voor problemen zorgt. De RB22 is aanzienlijk te zwaar, wat voor problemen met de balans zorgt. Daarnaast zijn er tal van andere uitdagingen. Zo kwam Max Verstappen een aantal keer bijzonder slecht van zijn plek en heeft Red Bull bovengemiddeld veel last van superclipping: een verlies van topsnelheid op het rechte stuk, doordat de elektrische batterij te snel leegloopt. De verbrandingsmotor drijft dan niet langer de achterwielen aan, maar gaat de batterij opladen.

RB22 kampt met overgewicht

"Het probleem van Red Bull heeft met het gewicht te maken", analyseert Juan Pablo Montoya bij Betpack. "En het probleem daarmee is dat ik niet denk dat ze gedurende het jaar al het overtollige gewicht van de auto kunnen halen. Dat is de realiteit. Je kunt veel dingen lichter maken, maar het zwaarste onderdeel is het chassis. Maar als je een lichter chassis maakt, moet dit wel door de crashtest heen komen."

Fundamenteel probleem

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar vervolgt: "Je kunt het chassis vijf of zeven kilo lichter maken, maar dat haal je dan weg bij de structuur. Ze moeten overal naar kijken. Ze moeten naar de vloer kijken, de versnellingsbak, de bedrading. Ze moeten naar alle details kijken om de auto lichter te maken."

Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden

Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News

LIVE | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P5

LIVE | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P5

Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: "Niet liegen tegen de fans!"

Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: “Niet liegen tegen de fans!”

Verstappen reageert nuchter op vertrek van Lambiase: "Ik zou een idioot zijn"

Verstappen reageert nuchter op vertrek van Lambiase: "Ik zou een idioot zijn"

FIA ziet Williams avondklok verbreken en komt met oordeel

FIA ziet Williams avondklok verbreken en komt met oordeel

Teams pakken in Miami uit met flinke lijst aan updates

Teams pakken in Miami uit met flinke lijst aan updates

