Teams pakken in Miami uit met flinke lijst aan updates
Het Formule 1-seizoen krijgt in Miami eindelijk een vervolg na de lentestop. De teams hebben dan ook niet stilgezeten, want het regent nieuwe onderdelen die naar de Amerikaanse badplaats zijn meegenomen.
Dat geldt niet voor Aston Martin, dat nul nieuwe onderdelen op de lijst bij de FIA heeft gezet. Haas houdt het bij slechts één update voor de thuisrace, namelijk een verbetering aan de diffuser aan de achterkant van de bolide. Daarbij gaat het om een vleugel op de vloer. Ook Mercedes heeft het relatief rustig aan gedaan. Het team meldt twee nieuwe updates, waarvan de eerste bedoeld is om de luchtweerstand te verminderen; de andere betreft de remschijven.
McLaren
McLaren heeft wél een groot pakket aan nieuwe onderdelen meegenomen. Zoals Andrea Stella eerder al aangaf, is het team bijna met een compleet nieuwe wagen naar de Verenigde Staten afgereisd. Zo is er gewerkt aan de voorkant van de wagen, is er een compleet nieuwe engine cover geïntroduceerd om een betere luchtstroom te realiseren, en geldt hetzelfde doel voor de vernieuwde sidepods. Daarnaast is ook de vloer verbeterd met nieuwe bargeboards en is er een compleet nieuwe achtervleugel meegenomen.
Red Bull Racing
Net als McLaren heeft ook Red Bull zeven nieuwe updates doorgegeven aan de FIA. Het gaat bij de Oostenrijkse renstal om een nieuwe voorvleugel en betrouwbaarheidsverbeteringen aan de voorkant van het bodywork. Daarnaast zijn er nieuwe sidepods, waarbij volgens het team de inlaat en omliggende oppervlakken zijn aangepast om de nieuwe vloer en motorkap te ondersteunen. Hierdoor wordt meer aerodynamische belasting gegenereerd, terwijl de stromingsstabiliteit stroomafwaarts behouden blijft. Ook de engine cover van de RB22 is verbeterd en er is een nieuwe vloer aangebracht. Daarnaast is de nieuwe achtervleugel, die vorige week in Silverstone al was gespot, ook naar Miami meegenomen.
Ferrari
Ferrari brengt maar liefst elf nieuwe onderdelen mee, waaronder een nieuwe voorvleugel en endplates. De voorwielophanging is aangepast, de vloer inclusief vloerranden is vernieuwd en er is een update aan de diffuser doorgevoerd. Ook de achterwielophanging is aangepast. Daarnaast is de beam wing gewijzigd, de achtervleugel vernieuwd en zijn de endplates van diezelfde achtervleugel verder verbeterd.
Williams
Williams komt met zeven nieuwe updates naar Miami, waaronder een nieuwe vloer, sidepods, bodywork, spiegelbevestigingen, luchtuitlaat en engine cover. Voor de Racing Bulls geldt hetzelfde, waarbij ook een nieuwe achterwielophanging is genoteerd, samen met een nieuwe achter- en voorvleugel.
Audi
Audi heeft het relatief bescheiden gehouden met updates voor de eerste Formule 1-wagen van het team. Daarbij zijn alleen nieuwe brake ducts voor de voorwielophanging doorgevoerd en zijn de vloerranden en diffuser onder de loep genomen.
Alpine
Alpine werd afgelopen week in Zandvoort gespot, waar een aantal nieuwe onderdelen is getest. Die staan ook op de lijst in Miami. Het gaat bij het Franse team om vernieuwde drums bij de voorremmen, een aangepaste bevestiging van de neuscamera en een gewijzigde achterwielophanging. Daarnaast is de impact structure aan de achterkant van de wagen verstevigd, de achtervleugel vernieuwd en zijn ook de endplates aangepast.
Cadillac
Cadillac rijdt in Miami voor het eerst een thuisrace in de Formule 1. Wat Sergio Pérez tijdens de persconferentie al bevestigde, blijkt nu ook uit de FIA-documenten: het team heeft flink wat nieuwe onderdelen meegenomen. Het gaat om een compleet nieuwe voorvleugel, spiegelbevestigingen, een aangepaste voorkant van de vloer, een nieuwe diffuser, een gewijzigde achterwielophanging en een vernieuwde uitlaat.
