Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies is het toch wel verwonderlijk dat juist zijn team beschikt over de beste verbrandingsmotor. De Fransman legt de data ernaast en stelt dat de uitslag van de FIA over de Additional Development and Upgrade Opportunities haast niet kan kloppen.

Hoewel de resultaten van de eerste ADUO-periode nog niet openbaar zijn gemaakt, is al wel duidelijk dat Red Bull de beste verbrandingsmotor heeft weten te bouwen volgens de FIA. Het nieuws kwam dan ook als een grote verrassing bij het team aan. Als antwoord op dat resultaat wilde Red Bull-teambaas Mekies nogmaals de cijfers onder de loep nemen en na het raceweekend in Barcelona is de Fransman van mening dat de FIA het mogelijk niet bij het juiste eind heeft.

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Data laat andere dingen zien

De FIA meet slechts de verbrandingsmotor, maar deelt op basis daarvan extra ontwikkelingsopties toe die ook voor andere onderdelen binnen de power unit gelden, zoals de elektrische componenten. Mekies legt bij Crash.net uit dat hij met de meetmethode geen moeite heeft, maar stelt dat de data niet uitwijst dat Red Bull Ford de beste verbrandingsmotor heeft: “Waar we zeker een dieper gesprek over willen voeren, is dat we geen enkele dataset zien die erop wijst dat we een voordeel zouden hebben ten opzichte van onze vrienden bij Mercedes.”

Red Bull niet eens met FIA

Hij wijst dan ook naar de resultaten: “Dus je gaat naar Canada, hoge gevoeligheid voor motorvermogen; we kwalificeerden als zesde. Je gaat naar Monaco, lage gevoeligheid voor motorvermogen; we zaten op ongeveer vier honderdsten van pole. We gaan naar Barcelona, weer hoge gevoeligheid voor motorvermogen, en we kwalificeren opnieuw als zesde. Dus alles wat we willen zekerstellen is dat we geen enkele dataset zien waarin we onszelf boven de concurrentie inschatten, laat staan dat we consequent boven hen zitten.”

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