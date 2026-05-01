Max Verstappen heeft zijn zorgen uitgesproken over een mogelijk groot probleem tijdens de Grand Prix van Miami op zondag, mocht het verwachte noodweer inderdaad over het Miami International Autodrome trekken. De Red Bull Racing-coureur heeft zijn bedenkingen bij de afwatering van het circuit.

Het raceweekend in Miami vormt het decor voor het tweede sprintweekend van het jaar. Na een lentestop van ruim vijf weken betekent dit direct een bomvol programma voor de 22 coureurs. Op vrijdag wordt slechts één vrije training verreden (eenmalig van negentig minuten), waarna er direct wordt gekwalificeerd voor de sprintrace. Deze wordt op zaterdag afgewerkt, om vervolgens de kwalificatie voor de hoofdrace te verrijden. Op zondag wordt de Grand Prix van Miami afgewerkt, maar hoe en wanneer dit zal gebeuren, is nog even de vraag. Er wordt namelijk noodweer verwacht op zondag, met zware regenval en onweersbuien.

Noodweer zorgt voor problemen in Miami

Hoe deze nieuwe generatie auto's presteert in natte omstandigheden is op zich een interessant vooruitzicht, maar met name die onweersbuien zorgen voor kopzorgen bij de Formule 1 en de FIA. In Amerika is het namelijk per wet verboden om buitenevenementen plaats te laten vinden als er onweer in de buurt is, vanwege het gevaar op blikseminslag. Daarnaast zou onweer ervoor zorgen dat de medische helikopter van de Formule 1, indien nodig, niet op zou kunnen stijgen. In de Formule 1-reglementen staat dat als de helikopter niet kan vertrekken, de sessie per direct stilgelegd moet worden met een rode vlag.

Noodplan FIA

De FIA houdt het weerbericht nauwlettend in de gaten. Het motorsportorgaan zou daarnaast naar verluidt al een noodplan, bestaande uit drie mogelijkheden, aan de teams hebben gecommuniceerd, mocht het noodweer daadwerkelijk arriveren. Het meest onwaarschijnlijke scenario is dat de race naar maandag wordt verplaatst. Een ander scenario is dat de race naar zaterdag wordt gehaald. Ook dit is onwaarschijnlijk, aangezien er op zaterdag ook al een sprintrace en een kwalificatie wordt verreden. De meest voor de hand liggende noodoplossing is dat de race op zondag enkele uren naar voren wordt gehaald.

Verstappen voorziet probleem met afwatering GP Miami

Max Verstappen ziet naast de Amerikaanse wetgeving en de reglementen rondom de medische helikopter echter nog een ander mogelijk probleem in de afwatering van het circuit. Tijdens de sprintrace van 2025 stond er op een groot deel van het circuit staand water, wat tot bijzonder slecht zicht voor de rijders leidde: "De afwatering hier in de parkeergarage is waarschijnlijk ook een ding", citeert RacingNews365.

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Vorig jaar hebben we tijdens de formatieronden voor de sprintrace gezien dat er veel staand water op de baan stond. Maar goed, we kunnen er nu over speculeren. We moeten afwachten en zien wat er zondag gaat gebeuren."

