LIVE | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P5
Na een maand zonder Formule 1 gaat het spektakel dit weekend weer van start in Miami. Dat begint met de eerste en enige vrije training, die straks om 18:00 uur van start gaat. Volg alle actie live vanaf het Miami International Autodrome via ons liveblog.
Lindblad wilde beginnen aan zijn run op de gele banden. Dat ging niet helemaal volgens plan. De Engelsman had richting de eerste bocht een blokkerend bandje en breekt het rondje dan ook af.
Er is nog een half uurtje te gaan in de eerste vrije training. Charles Leclerc is nog altijd de enige in de 1:29 en staat bovenaan. Daarachter vinden we Antonelli, Hamilton, Norris en Verstappen terug.
De eerste effecten van de ingrepen van de FIA zijn te horen. Zo is het super clippen, het moment dat het elektrische vermogen wegvalt, niet zo vaak meer te horen.
Kimi Antonelli was eventjes niet zo blij met één van de Aston Martins.
De versnellingsbak is niet alleen bij Verstappen een dingetje. Ook Isack Hadjar meldt dat het gevoel totaal niet lekker is in zijn RB22.
Pedro De la Rosa van Aston Martin legt uit dat het team géén updates heeft meenomen als het gaat om de aerodynamica. Er is vooral gewerkt aan de motorkant van de wagen, zo vertelt hij bij DANZ.
Verstappen nog niet helemaal tevreden op P5. Over de boordradio geeft de Nederlander aan dat het schakelen nog niet lekker voelt: "De schakelingen zijn verschrikkelijk, op en neer."
Antonelli gooit zijn W17 over de kerbstones in bochtencombinatie 13-14-15-16 en 17. Het brengt de Italiaan nog geen tijdwinst, maar Antonelli zoekt wel de limieten op.
Charles Leclerc heeft de snelste tijd overgenomen met een 1:29.855. Dat deed de Monegask met een momentje in bocht 17. Er is zit dus nog meer in het vat.
Het lijkt dit weekend een strijd te gaan worden tussen Mercedes en McLaren. Het nieuwe pakket van het team van Andrea Stella lijkt bij Lando Norris direct te werken. De regerend kampioen bezet de tweede plek op iets meer dan één tiende van Antonelli.
Aston Martin heeft weliswaar de eerste rondjes op de klok staan. Met een 1:34.962 van Alonso en een 1:34.807 van Stroll zit het duo dicht bij elkaar, maar op de snelste tijd van Antonelli is het nog altijd vier seconden te langzaam.
Het gaat nog steeds niet lekker bij Russell, die momenteel de zesde tijd laat noteren. De Engelsman schiet een stukje door aan het einde van het rechte stuk bij bocht zeventien.
De Racing Bull met de speciale livery voor het raceweekend in Miami. Het doet denken aan de Jordan uit de jaren 2000.
De nieuwe achtervleugel van Red Bull Racing in actie:
Verstappen rijdt momenteel op de gele banden rond en zet daarmee een 1:30.465 neer. Dat is goed voor de vierde tijd, maar in bocht één kende de Nederlander een momentje. Er is dus nog wel wat tijd te winnen.
Gerelateerd
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'
- 29 april 2026 19:31
- 12
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami
Russell oneens met 'gekietelde' Verstappen: "De Formule 1 en de FIA zijn geen idioten"
Mokerslag voor Verstappen? "Red Bull kan dat probleem niet oplossen"
Verstappen reageert nuchter op vertrek van Lambiase: "Ik zou een idioot zijn"
Net binnen
LIVE | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P5
- 1 uur geleden
FIA ziet Williams avondklok verbreken en komt met oordeel
- 1 uur geleden
Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: “Niet liegen tegen de fans!”
- 2 uur geleden
Teams pakken in Miami uit met flinke lijst aan updates
- 2 uur geleden
Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami
- 2 uur geleden
Russell oneens met 'gekietelde' Verstappen: "De Formule 1 en de FIA zijn geen idioten"
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Gisteren 13:29
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april