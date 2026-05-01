close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Miami, generic, 2026

LIVE | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P5

Miami, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

LIVE | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P5

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Na een maand zonder Formule 1 gaat het spektakel dit weekend weer van start in Miami. Dat begint met de eerste en enige vrije training, die straks om 18:00 uur van start gaat. Volg alle actie live vanaf het Miami International Autodrome via ons liveblog.

LIVE | VT1 Grand Prix van Miami

Sorteer op:

2m geleden

19:05

VT1

Lindblad wilde beginnen aan zijn run op de gele banden. Dat ging niet helemaal volgens plan. De Engelsman had richting de eerste bocht een blokkerend bandje en breekt het rondje dan ook af.

5m geleden

19:02

VT1

Er is nog een half uurtje te gaan in de eerste vrije training. Charles Leclerc is nog altijd de enige in de 1:29 en staat bovenaan. Daarachter vinden we Antonelli, Hamilton, Norris en Verstappen terug.

6m geleden

19:01

VT1

De eerste effecten van de ingrepen van de FIA zijn te horen. Zo is het super clippen, het moment dat het elektrische vermogen wegvalt, niet zo vaak meer te horen. 

8m geleden

18:59

VT1

Kimi Antonelli was eventjes niet zo blij met één van de Aston Martins.

10m geleden

18:57

VT1

De versnellingsbak is niet alleen bij Verstappen een dingetje. Ook Isack Hadjar meldt dat het gevoel totaal niet lekker is in zijn RB22.

12m geleden

18:56

VT1

Pedro De la Rosa van Aston Martin legt uit dat het team géén updates heeft meenomen als het gaat om de aerodynamica. Er is vooral gewerkt aan de motorkant van de wagen, zo vertelt hij bij DANZ.

15m geleden

18:52

VT1

Verstappen nog niet helemaal tevreden op P5. Over de boordradio geeft de Nederlander aan dat het schakelen nog niet lekker voelt: "De schakelingen zijn verschrikkelijk, op en neer."

20m geleden

18:47

VT1

Antonelli gooit zijn W17 over de kerbstones in bochtencombinatie 13-14-15-16 en 17. Het brengt de Italiaan nog geen tijdwinst, maar Antonelli zoekt wel de limieten op.

22m geleden

18:45

VT1

Charles Leclerc heeft de snelste tijd overgenomen met een 1:29.855. Dat deed de Monegask met een momentje in bocht 17. Er is zit dus nog meer in het vat.

27m geleden

18:40

VT1

Het lijkt dit weekend een strijd te gaan worden tussen Mercedes en McLaren. Het nieuwe pakket van het team van Andrea Stella lijkt bij Lando Norris direct te werken. De regerend kampioen bezet de tweede plek op iets meer dan één tiende van Antonelli.

32m geleden

18:35

VT1

Aston Martin heeft weliswaar de eerste rondjes op de klok staan. Met een 1:34.962 van Alonso en een 1:34.807 van Stroll zit het duo dicht bij elkaar, maar op de snelste tijd van Antonelli is het nog altijd vier seconden te langzaam.

34m geleden

18:33

VT1

Het gaat nog steeds niet lekker bij Russell, die momenteel de zesde tijd laat noteren. De Engelsman schiet een stukje door aan het einde van het rechte stuk bij bocht zeventien. 

37m geleden

18:30

VT1

De Racing Bull met de speciale livery voor het raceweekend in Miami. Het doet denken aan de Jordan uit de jaren 2000.

40m geleden

18:27

VT1

De nieuwe achtervleugel van Red Bull Racing in actie:

41m geleden

18:26

VT1

Verstappen rijdt momenteel op de gele banden rond en zet daarmee een 1:30.465 neer. Dat is goed voor de vierde tijd, maar in bocht één kende de Nederlander een momentje. Er is dus nog wel wat tijd te winnen.

