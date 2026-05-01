Volgens Mercedes-coureur George Russell is de kritiek op de nieuwe technische reglementen in de Formule 1 onterecht. De Brit neemt het nadrukkelijk op voor de beleidsbepalers en stelt dat de koningsklasse en autosportbond FIA precies weten waar ze mee bezig zijn. Dat laat de huidige nummer twee in het wereldkampioenschap weten in gesprek met de aanwezige media in Miami, waaronder Motorsport Week.

De introductie van de nieuwe reglementen heeft dit seizoen voor veel verdeeldheid gezorgd onder de coureurs. Zo noemde Aston Martin-coureur Lance Stroll de huidige wagens fundamenteel fout en vergeleek Max Verstappen de situatie eerder al met een extreme versie van de Formule E. Om de problemen met de rijdbaarheid van de hybride motoren aan te pakken, heeft de FIA in de aanloop naar het raceweekend in Florida enkele belangrijke verfijningen doorgevoerd rondom het energiemanagement, waaronder het verhogen van het piekvermogen.

Artikel gaat verder onder video

Nostalgie naar het verleden

Russell begrijpt de roep om lichtere wagens en luidere motoren, maar waarschuwt voor te veel nostalgie. "Er valt natuurlijk veel te praten over een terugkeer naar een V8. Ik denk dat dat best cool zou zijn, net als duurzame brandstoffen, wat een fantastisch onderwerp is en geweldig zou zijn voor de Formule 1", aldus de teamgenoot van Kimi Antonelli. Toch benadrukt hij dat de amusementswaarde destijds een stuk lager lag. "Als je de V10-periode uit de vroege jaren 2000 neemt, dan is dat waarschijnlijk een geweldige basis voor wat een coureur van een raceauto verlangt, maar de races waren saai, er werd niet ingehaald en er waren niet zoveel fans die de sport volgden".

FIA luistert naar klachten

De Mercedes-coureur wijst erop dat de beleidsbepalers wel degelijk luisteren naar de feedback vanaf de grid. De recente aanpassingen lossen volgens hem de grootste pijnpunten op. "Ik denk dat de grootste zorg het liften en uitrollen in een kwalificatieronde was, dat is nu weg. Het verlies van veel snelheid aan het einde van het rechte stuk in een kwalificatieronde, dat is nu weg. Het verkleinen van het snelheidsverschil bij het inhalen, dat is nu weg", somt Russell op. Volgens hem heeft de bond daarmee precies gedaan wat er gevraagd werd. "Vanuit wat wij hebben gezegd en gewild, heeft de FIA bereikt waar de klachten over gingen".

'Ze zijn geen idioten'

Gerelateerd