Oscar Piastri meent dat het cruciaal is dat de concurrentie snel een antwoord vindt op de huidige dominantie van Mercedes. De Australiër vestigt zijn hoop op een omvangrijk pakket aan updates, waarmee zijn team dit weekend tijdens de Grand Prix van Miami een belangrijke stap in de goede richting hoopt te zetten.

Na de eerste drie races van het seizoen gaat Mercedes-coureur Kimi Antonelli aan de leiding in het wereldkampioenschap, terwijl Piastri momenteel de zesde positie bezet. Om het gat naar de Duitse renstal te dichten, introduceert McLaren in Miami een reeks ingrijpende wijzigingen aan de auto. Het pakket, dat intern wordt omschreven als een vrijwel nieuwe wagen, bevat onder meer een nieuwe vloer, aangepaste vleugels en herziene software voor het energiebeheer. Na een tweede plaats in Japan hoopt Piastri de stijgende lijn in de Verenigde Staten vast te kunnen houden.

Gat naar Mercedes dichten

Tijdens de persconferentie in Miami benadrukt de coureur dat het team optimistisch is, al tempert hij tegelijkertijd de verwachtingen over een directe aanval op de koplopers. "We brengen veel nieuwe onderdelen mee, maar ik weet niet of ze genoeg zullen zijn om Mercedes dit weekend uit te dagen", stelt Piastri. "Het vertrouwen is echter groot en we zitten in een positieve flow. Na Japan hopen we met weer een stap vooruit door te gaan". Hoewel Mercedes momenteel de lakens uitdeelt, weigert de Australiër de strijd op te geven. "Mercedes is op dit moment overduidelijk heel erg sterk, dus hopelijk kunnen we het gat dichten. Het kampioenschap is momenteel nog lang niet voorbij, maar iedereen moet snel iets vinden om het gevecht aan te kunnen gaan", aldus de McLaren-coureur.

Onvoorspelbare weersomstandigheden

Naast de technische vernieuwingen speelt mogelijk ook het weer een grote rol op het Miami International Autodrome. Waar het op vrijdag en zaterdag overwegend droog en warm lijkt te blijven, is er voor de hoofdrace op zondag een aanzienlijke kans op onweersbuien. Bovendien wordt er dit weekend volgens het sprintformat verreden, waardoor de coureurs slechts één vrije training hebben om hun nieuwe onderdelen te testen voordat de kwalificatiesessies beginnen. Gevraagd naar de mogelijke regenval op zondag, verwacht Piastri een zware opgave voor het gehele veld. "Het zal interessant worden. Ik denk niet dat veel mensen deze auto's in de regen hebben getest, en ik denk dat het een uitdaging zal zijn", legt hij uit. De weersomstandigheden in Florida kunnen verraderlijk zijn, zo weet ook de Australiër. "Als het hier regent, gaat het er ook echt hard aan toe, en we zullen moeten afwachten hoe het loopt", besluit Piastri.