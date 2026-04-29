Volgens Max Verstappen weegt het behalen van een vijfde wereldtitel in de Formule 1 zwaarder dan het winnen van de prestigieuze 24 uur van Le Mans. De coureur van Red Bull Racing stelt dat de endurancerace op latere leeftijd nog altijd een reële optie is, terwijl aanhoudend succes in de koningsklasse van de autosport een stuk lastiger te bewerkstelligen is. Dat liet hij weten tijdens een theatershow in gesprek met Viaplay.

Hoewel de Nederlander tussen 2021 en 2024 vier kampioenschappen op rij wist te winnen, liep hij de titel vorig jaar nipt mis. Ook dit seizoen lijkt een nieuw kampioenschap voor de Limburger voorlopig ver weg. Red Bull Racing worstelt aanzienlijk met de nieuwe technische reglementen van 2026, waardoor Verstappen na drie races de negende plaats in het klassement bezet met twaalf punten. De achterstand op de dominante Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell is daardoor al in de openingsfase van het jaar flink opgelopen.

Gevraagd naar de ultieme keuze tussen een nieuwe triomf in de Formule 1 of een zege in Le Mans, is Verstappen stellig. "Nee, dan kies ik altijd wel voor de vijfde wereldtitel", aldus de coureur. Hij benadrukt dat de kansen in de Formule 1 schaarser zijn naarmate de jaren vorderen en dat hij in de enduranceracerij een langere houdbaarheidsdatum heeft. "Omdat ik altijd, voor mijn gevoel, ook als ik wat ouder ben, kan ik altijd nog Le Mans doen. Die vijfde wereldtitel is wat lastiger te bereiken", verklaart hij zijn voorkeur.

Tijdens het interview werd Verstappen ook geconfronteerd met de huidige sportieve realiteit in 2026, waarbij de interviewer vaststelde dat een vijfde titel er dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet in zit. De Red Bull-rijder kon die conclusie beamen, maar blijft vasthouden aan zijn doelen voor de langere termijn binnen de sport. "Dit seizoen niet. Maar ja, dan hebben we daar nog tijd voor. En die 24 uur van Le Mans die komt er waarschijnlijk ook", reageert hij nuchter. Daarmee bevestigt hij nogmaals zijn nadrukkelijke intentie om in de toekomst aan de beroemde langeafstandsrace deel te nemen.