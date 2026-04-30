Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'

Het zou de transferbom van de eeuw zijn in de Formule 1: Max Verstappen, George Russell en Oscar Piastri die met zijn drieën onderling van zitje ruilen. Maar gaat het ook echt gebeuren?

De rijdersmarkt is momenteel bijzonder interessant in de Formule 1. Met meerdere aflopende contracten aan het eind van dit jaar en volgend jaar, zijn er mogelijk grote verschuivingen aanstaande. Max Verstappen lijkt echter wederom de sleutel tot de markt in handen te hebben. De viervoudig wereldkampioen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, maar lijkt steeds minder reden te hebben om deze deal uit te zitten. Met de bekendmaking dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase aan het eind van 2027 naar McLaren vertrekt, is ook de laatste grote naam uit de vertrouwenskring van de Nederlander straks geen onderdeel meer van het team. Daarnaast is de performance van de auto van Red Bull Racing momenteel niet om over naar huis te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

Stoelendans tussen Verstappen, Piastri en Russell?

Mercedes lijkt in dat geval de meest logische bestemming voor Verstappen, maar teambaas Toto Wolff is in zijn nopjes met George Russell en Kimi Antonelli. Daarnaast wordt ook de naam van Oscar Piastri regelmatig genoemd in het geruchtencircuit. Zit de Australiër nog wel op zijn plek bij McLaren? Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ziet een stoelendans tussen deze drie als serieuze mogelijkheid: "George zou goed bij McLaren passen. En als Piastri en Verstappen willen vertrekken, kunnen ze met zijn drieën van zitje ruilen", klinkt het bij Betpack.

Carlos Sainz valt buiten de boot

De Colombiaan vervolgt: "Piastri naar Red Bull, George naar McLaren en Max naar Mercedes. Ik zou mijn geld erop inzetten dat dat gaat gebeuren. Ik leef mee met Carlos Sainz. Hij zou genoemd moeten worden met Max, George en Oscar, maar zij zijn de grote drie op dit moment. We hebben het niet eens over hem, ondanks wat hij heeft gedaan bij Ferrari en Williams. Dat is het probleem met de Formule 1. Alles verandert zo snel."

