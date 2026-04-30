Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'
Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'
Het zou de transferbom van de eeuw zijn in de Formule 1: Max Verstappen, George Russell en Oscar Piastri die met zijn drieën onderling van zitje ruilen. Maar gaat het ook echt gebeuren?
De rijdersmarkt is momenteel bijzonder interessant in de Formule 1. Met meerdere aflopende contracten aan het eind van dit jaar en volgend jaar, zijn er mogelijk grote verschuivingen aanstaande. Max Verstappen lijkt echter wederom de sleutel tot de markt in handen te hebben. De viervoudig wereldkampioen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, maar lijkt steeds minder reden te hebben om deze deal uit te zitten. Met de bekendmaking dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase aan het eind van 2027 naar McLaren vertrekt, is ook de laatste grote naam uit de vertrouwenskring van de Nederlander straks geen onderdeel meer van het team. Daarnaast is de performance van de auto van Red Bull Racing momenteel niet om over naar huis te schrijven.
Stoelendans tussen Verstappen, Piastri en Russell?
Mercedes lijkt in dat geval de meest logische bestemming voor Verstappen, maar teambaas Toto Wolff is in zijn nopjes met George Russell en Kimi Antonelli. Daarnaast wordt ook de naam van Oscar Piastri regelmatig genoemd in het geruchtencircuit. Zit de Australiër nog wel op zijn plek bij McLaren? Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ziet een stoelendans tussen deze drie als serieuze mogelijkheid: "George zou goed bij McLaren passen. En als Piastri en Verstappen willen vertrekken, kunnen ze met zijn drieën van zitje ruilen", klinkt het bij Betpack.
Carlos Sainz valt buiten de boot
De Colombiaan vervolgt: "Piastri naar Red Bull, George naar McLaren en Max naar Mercedes. Ik zou mijn geld erop inzetten dat dat gaat gebeuren. Ik leef mee met Carlos Sainz. Hij zou genoemd moeten worden met Max, George en Oscar, maar zij zijn de grote drie op dit moment. We hebben het niet eens over hem, ondanks wat hij heeft gedaan bij Ferrari en Williams. Dat is het probleem met de Formule 1. Alles verandert zo snel."
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 minuten geleden
- 7
Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren
- 1 uur geleden
- 4
Schumacher deelt hoopvol bericht voor Verstappen: "Maar zo niet, moet Max dat accepteren"
- Vandaag 09:44
- 3
Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren
Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'
Verstappen positief over nieuwe Red Bull-auto na testdag: "Dat voelde goed"
Verstappen het zwijgen opgelegd door grote bazen F1: "Ze hebben met Max gepraat"
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 minuten geleden
- 7
Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren
- 1 uur geleden
- 4
Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'
- 1 uur geleden
- 8
Verstappen positief over nieuwe Red Bull-auto na testdag: "Dat voelde goed"
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen het zwijgen opgelegd door grote bazen F1: "Ze hebben met Max gepraat"
- 3 uur geleden
- 13
Verstappen sluit deelname aan race uit vanwege veiligheid: "Het risico is te groot"
- 3 uur geleden
- 1
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Vandaag 13:29
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april