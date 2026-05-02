Gianpiero Lambiase

Gianpiero Lambiase — Foto: © IMAGO

Lambiase ziet grote stappen bij Red Bull: "Max voelt zich extreem comfortabel"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Gianpiero Lambiase kijkt terug op een zeer positieve start van het raceweekend in Miami. De Head of Racing van Red Bull stelt dat het team de afgelopen weken belangrijke stappen heeft gezet om de balansproblemen van de auto op te lossen, al kampt kersvers coureur Isack Hadjar nog wel met technische tegenslag.

Het team onder leiding van Laurent Mekies kende een moeizame seizoensstart en staat momenteel op een ongebruikelijke zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Door het wegvallen van enkele races ontstond er eerder dit seizoen echter een pauze van vijf weken op de kalender. Lambiase legt uit dat deze periode cruciaal was voor de renstal. "De vier of vijf weken tussen de races hebben alle teams de kans gegeven om echt te reflecteren op de eerste test en de eerste paar races", vertelt hij. "We wilden de beperkingen van de auto begrijpen en andere problemen die de balans mogelijk verstoorden", voegt hij daaraan toe.

Verschil Verstappen en Hadjar

Tijdens de sprintkwalificatie op vrijdag noteerde Max Verstappen de vijfde tijd, op ruim een halve seconde van polesitter Lando Norris. Toch is Lambiase, die naast zijn managementfunctie nog altijd fungeert als de vaste race-engineer van de Nederlander, zeer te spreken over de vooruitgang met de RB22. "Als team hebben we dat heel goed gedaan. We hebben niet alleen de algemene prestaties verbeterd, maar ook enkele meer fundamentele problemen met de auto die we hadden aangepakt", legt Lambiase uit. "Max voelt zich extreem comfortabel en dat was vandaag terug te zien in zijn prestaties", klinkt het tevreden.

Problemen

Aan de andere kant van de garage kende Isack Hadjar een lastigere dag. De Fransman, die dit seizoen is gepromoveerd om de plek van Yuki Tsunoda over te nemen, kwalificeerde zich als negende voor de sprintrace. Hij worstelt met de wegligging en de agressieve koppelafgifte van de nieuwe Ford-krachtbron, een bekend probleem dat wordt versterkt door de zware batterijpakketten en de 350 kW elektromotor. "Isack heeft de hele dag wat problemen gehad met de koppelafgifte", bevestigt Lambiase. "We proberen te begrijpen hoe dat zijn vermogen en de koppelafgifte vanuit de auto beïnvloedde tijdens tractie en bij het terugschakelen. Dat is voor ons een aandachtsgebied om een vergelijkbare situatie voor de echte kwalificatie op zaterdag en zondag te voorkomen", stelt hij. Desondanks heerst er optimisme bij Red Bull. "Over het algemeen was het een heel goede dag en een heel positieve start. We stoppen hier echter niet en proberen hier vannacht op voort te bouwen", besluit Lambiase.

Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"

Mekies is ervan overtuigd dat Verstappen ook in 2027 voor Red Bull rijdt

Zak Brown snapt niks van Mekies: "Hij weet blijkbaar meer dan ik"

Kelly Piquet vermaakt zich in Florida en gaat uit eten met vriendin van Lando Norris

Verstappen vindt waardering van teambazen logisch: 'Wie moet je anders op één zetten?'

'Red Bull Racing heeft groot deel van overgewicht terug weten te dringen'

Noodweer in Miami: FIA grijpt in bij F1-sprintrace na waarschuwing Amerikaanse autoriteiten Sprintrace Miami

Hoe laat beginnen de Sprint en de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami? GP Miami

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht Samenvatting sprintkwalificatie

Formule 1 heeft plan B als Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi afgelast moeten worden conflict midden-oosten

