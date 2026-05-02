Verstappen, Miami, socials

'Red Bull Racing heeft groot deel van overgewicht terug weten te dringen'

Verstappen, Miami, socials — Foto: © IMAGO

'Red Bull Racing heeft groot deel van overgewicht terug weten te dringen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Red Bull Racing heeft het gewicht van de RB22 van Max Verstappen in aanloop naar het raceweekend in Miami flink weten terug te dringen. De bolide kampte bij de start van dit seizoen met aanzienlijk overgewicht, maar door een omvangrijk updatepakket is daar nu ongeveer de helft van verdwenen.

Door de nieuwe technische reglementen die dit jaar zijn ingegaan, is het minimumgewicht van de Formule 1-auto's vastgesteld op 768 kilogram. De auto van Verstappen zat daar aanvankelijk naar schatting twaalf kilogram boven, wat resulteerde in een tijdverlies dat kon oplopen tot een volle seconde per ronde. Deze achterstand weerspiegelt zich in de huidige stand van het kampioenschap, waar de viervoudig wereldkampioen momenteel de negende plek bezet met twaalf punten. Om het tij te keren heeft het team onder leiding van Laurent Mekies in Miami ingegrepen met agressieve updates, waaronder een roterende achtervleugel en herontworpen sidepods, waarmee het overtollige gewicht is gehalveerd.

Voorzichtige aanpak

Aan de tafel bij het RaceCafé wordt uitgebreid stilgestaan bij de oorzaak van het zware chassis. Volgens Olav Mol koos Red Bull bewust voor een robuuste bouw om de verplichte veiligheidskeuringen zonder problemen te doorstaan. "Kijk, je komt met een heel nieuw reglement af. Je wil zo snel mogelijk beginnen", zo klinkt de uitleg in de uitzending. "Als eerste moet die auto door de crashtest van de FIA heen. Als je alles ultralicht bouwt, dan komt hij niet door die crashtest heen en dan loopt de bouw van die auto en de ontwikkeling achter."

Williams

Dat het direct opzoeken van de absolute limieten grote risico's met zich meebrengt, bleek eerder dit jaar bij Williams. De Britse formatie slaagde er in januari meermaals niet in om de frontale impacttest van de FIA te doorstaan, waardoor de FW48-bolide aanzienlijke vertraging opliep en de renstal de eerste wintertest in Barcelona moest overslaan. In het RaceCafé wordt deze misstap als direct contrast gebruikt met de strategie van Red Bull. "Williams is natuurlijk een aantal keer niet door die crashtest heen gekomen", werd er opgemerkt. "Dus die liepen ontzettende vertraging op". Door in eerste instantie iets zwaarder te bouwen, behield Red Bull de controle over de planning, in de wetenschap dat de overtollige kilo's er in de loop van het seizoen afgeschaafd konden worden.

