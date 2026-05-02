Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"
Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"
Isack Hadjar snapt weinig van het grote tijdsverschil tussen hem en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen tijdens de sprintkwalificatie in Miami. De jonge Fransman, die dit seizoen Yuki Tsunoda verving bij de hoofdmacht, moest in de beslissende sessie bijna een seconde toegeven op zijn teamgenoot. Waar Verstappen met een flink vernieuwde auto de vijfde startplek veroverde, bleef Hadjar steken op de negende positie.
Tijdens de eerste drie raceweekenden van het jaar kon Hadjar het onderlinge verschil nog goed verklaren, maar op het Miami International Autodrome is hij het spoor bijster. "Eerlijk gezegd worstel ik al sinds vanochtend om... Ik begrijp niet echt wat er aan de hand is", vertelt Hadjar in gesprek met Canal+. De coureur baalt flink van de ruime marge ten opzichte van de andere kant van de garage. "Het is frustrerend, ik ben een seconde langzamer dan mijn teamgenoot. Ik heb altijd geweten waarom ik langzamer was en waarom ik in de eerste drie Grands Prix soms sneller was dan hij. Maar een seconde? We zullen moeten uitzoeken waarom. Ik weet dat ik nog steeds kan rijden", aldus de eenentwintigjarige coureur.
Updates voor de RB22
De worsteling van Hadjar valt samen met de introductie van een gigantisch updatepakket voor de RB22. Red Bull kent een zeer moeizame seizoensstart, waarbij de auto kampt met een gebrek aan downforce, overgewicht en een instabiele achterkant. Om het tij te keren, heeft het team in Florida zeven grote updates doorgevoerd, waaronder nieuwe sidepods, een herziene vloer en een opvallende achtervleugel. Voor Hadjar maken deze extreme aanpassingen het er momenteel niet makkelijker op. "Ik ga het niet begrijpen. Het is ook moeilijk om de ontwikkelingen in deze context te analyseren, dat is zeker. Ik geniet helemaal niet van de auto", stelt hij. Voor hem voelen de updates niet als een grote stap voorwaarts, al ziet hij wel dat het team als geheel beter presteert. "Voor Max is het zeker, hij zit een halve seconde van pole. Het is het beste resultaat van het jaar voor ons", voegt hij toe.
Verstappen wel comfortabel
Terwijl Hadjar worstelt met de wegligging van de vernieuwde RB22, lijkt Verstappen juist de vruchten te plukken van de technische ingrepen. De Nederlander kende een dramatische seizoensstart met slechts twaalf punten uit drie races, maar de updates, die onder meer zorgen voor een gewichtsbesparing van zes kilo, lijken de balans in de auto te verbeteren. Volgens engineer Gianpiero Lambiase werpt het harde werk zijn vruchten af en pakt de coureur de aanpassingen goed op. "Max voelt zich extreem comfortabel", stelt Lambiase over de huidige gang van zaken. Verstappen klokte in SQ3 een tijd van 1:28.461, wat hem de vijfde plek opleverde achter polesitter Lando Norris en kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Hadjar bleef met een tijd van 1:29.422 ver achter.
Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"
