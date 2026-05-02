Zak Brown stelt dat er geen sprake van is dat Gianpiero Lambiase de rol van teambaas op zich zal nemen bij de Britse renstal. De Amerikaan reageert daarmee op geruchten die suggereren dat de huidige werknemer van Red Bull Racing de positie van Andrea Stella zou overnemen. Brown benadrukt dat Stella stevig in het zadel zit en dat Lambiase juist is aangetrokken om de zware werkdruk van de huidige teambaas te verlichten.

Eerder dit jaar werd officieel aangekondigd dat Lambiase na het uitdienen van zijn huidige contract, dat tot eind volgend jaar loopt, de overstap maakt naar McLaren. Bij Red Bull Racing vervult hij momenteel de dubbelrol van Head of Racing en race-engineer van Max Verstappen. Bij zijn nieuwe werkgever zal hij uiterlijk in 2028 aan de slag gaan als Chief Racing Officer, een functie waarin hij de algehele leiding over het raceteam krijgt en rechtstreeks rapporteert aan Stella. De speculatie over een rol als teambaas werd onlangs aangewakkerd door Laurent Mekies, die stelde dat Lambiase voor die specifieke positie zou vertrekken.

'Nul procent kans'

Brown verwijst de uitspraken van Mekies resoluut naar het rijk der fabelen. In een reactie bij Sky Sports reageert de CEO cynisch op de beweringen. "Hij weet blijkbaar iets wat ik niet weet", aldus Brown. Hij benadrukt dat het team uiterst tevreden is met de huidige leiding. "Ik heb een geweldige. Ik heb de beste in de pitstraat, Andrea Stella. Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn met Andrea", stelt de Amerikaan. Eerder gaf hij al aan dat er "nul procent kans" is dat Stella vertrekt door de komst van Lambiase. "Een groot deel van onze sport is dat iedereen het leuk vindt om teams misschien te saboteren", voegt hij daaraan toe.

Drie banen Stella

De komst van Lambiase is volgens de McLaren-topman puur bedoeld als versterking van de managementstructuur, omdat de taken van een teambaas in de moderne Formule 1 te complex zijn geworden. Brown legt uit dat Stella momenteel te veel hooi op zijn vork neemt. "Andrea heeft in werkelijkheid een soort van drie banen. Ik denk dat we er soms over praten dat hij er twee heeft, maar hij heeft er eigenlijk drie. Hij is de teambaas. Hij leidt het raceteam en hij speelt ook een grote rol in een soort van technisch directeur-capaciteit", verklaart Brown. Met de komst van Lambiase moet dat veranderen. "Ik denk dat Andrea heel goed in staat is om twee banen te doen, maar hem vragen om drie banen te doen is een zware opgave", besluit de CEO.