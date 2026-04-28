Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft de radiostilte doorbroken en laat weten dat een vroegtijdig vertrek van race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren uitgesloten is. De Fransman benadrukt dat 'GP' een langdurig contract heeft en de komende twee jaar gewoon naast Max Verstappen aan de pitmuur blijft zitten. Dat laat de topman weten in een interview met Sky Sports F1.

Eerder deze maand werd officieel bekendgemaakt dat Lambiase, die sinds 2025 de dubbelrol van Head of Racing en vaste race-engineer van Verstappen bekleedt, Red Bull na afloop van zijn huidige contract in 2027 zal verlaten. Hij maakt de overstap naar McLaren om daar uiterlijk in 2028 aan de slag te gaan als Chief Racing Officer. Omdat McLaren-CEO Zak Brown onlangs aangaf open te staan voor een eerdere overstap, ontstonden er in de paddock geruchten over een voortijdig afscheid.

Artikel gaat verder onder video

Buitengewone kans

Mekies drukt die geruchten nu stevig de kop in. "Kijk, allereerst hebben we GP de komende twee jaar nog bij ons", stelt de teambaas. "We hebben dus niet het gevoel dat GP al is vertrokken, want we weten dat hij een langdurige overeenkomst met ons heeft. We hebben samen nog een aantal overwinningen te boeken en gevechten te winnen". De opvolger van Christian Horner stelt dat Red Bull vrede heeft met het besluit van de gewaardeerde ingenieur. "Hij heeft een buitengewone kans gekregen. We respecteren het feit dat dit soort kansen maar eens in je leven voorbijkomt en hij heeft besloten die te grijpen", legt Mekies uit.

Fantastische professional

"We wensen hem alleen maar het beste in die volgende fase. Tegen de tijd dat het zover is, zullen we ervoor zorgen dat we dit omzetten in een kans voor onze eigen mensen en voor de vaardigheden die we in huis willen halen." Dat Lambiase de komende seizoenen diepgaande kennis opdoet over het project voor 2028 terwijl hij al getekend heeft bij een directe concurrent, ziet Mekies niet als een probleem. De teambaas is ervan overtuigd dat de inzet van de ingenieur tot de laatste werkdag onverminderd hoog zal blijven. "GP is een fantastische professional. We weten dat hij absoluut het beste van zichzelf zal blijven geven en natuurlijk gaan we hem gewoon behouden", besluit Mekies.

