Max Verstappen in Melbourne

Brown duidelijk over toekomst Verstappen: "Ik zou zeggen dat hij naar Mercedes gaat"

Max Verstappen in Melbourne — Foto: © IMAGO

Brown duidelijk over toekomst Verstappen: "Ik zou zeggen dat hij naar Mercedes gaat"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens Zak Brown bestaat de kans dat Max Verstappen de overstap maakt naar het team van Mercedes. De CEO van McLaren heeft bij zijn eigen renstal momenteel geen ruimte voor de viervoudig wereldkampioen, maar volgt de aanhoudende geruchten rondom de coureur van Red Bull Racing op de voet.

De speculaties over een vertrek van Verstappen worden gevoed door de huidige technische reglementen in de Formule 1 en het feit dat Red Bull geen competitieve RB22 heeft ontwikkeld. Het Oostenrijkse team, dat momenteel onder leiding staat van Laurent Mekies, kent een lastige openingsfase van 2026 en bezet slechts de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Verstappen staat na de eerste drie races van dit seizoen op een teleurstellende negende plaats met twaalf punten. Hoewel hij een contract heeft dat doorloopt tot en met eind 2028, beschikt hij over een prestatieclausule, waardoor hij binnenkort vrij is om weg te gaan, mocht hij dat willen.

Geen plek bij McLaren

Een overstap naar McLaren lijkt in ieder geval uitgesloten, aangezien de regerend constructeurskampioen vasthoudt aan de huidige coureurs. Lando Norris heeft een verbintenis tot ten minste eind 2027, terwijl Oscar Piastri recentelijk bijtekende tot en met 2028. Brown benadrukt dat hij uiterst tevreden is met dit duo. "Vanuit het oogpunt van McLaren zou ik niet blijer kunnen zijn met Lando en Oscar", vertelt hij tegenover Sky Sports F1. "We hebben langlopende overeenkomsten met hen en ik denk dat het de beste rijderscombinatie op en naast de baan is. We hebben dan ook niet de intentie om een van onze twee supersterren te vervangen."

Brown ziet overstap naar Mercedes wél gebeuren

Doordat de deuren bij McLaren gesloten blijven, wijst Brown naar Mercedes als de meest logische kandidaat voor de handtekening van Verstappen. De Duitse renstal heeft momenteel een aanzienlijke voorsprong op Red Bull en verzamelde dit seizoen al 135 punten tegenover de zestien van de formatie uit Milton Keynes. Voor het huidige seizoen heeft Mercedes George Russell en debutant Kimi Antonelli vastgelegd, maar voor volgend jaar is de line-up officieel nog niet bevestigd. Dit houdt de rijdersmarkt open, waarbij teambaas Toto Wolff herhaaldelijk heeft aangegeven dat Verstappen welkom is. Brown heeft dan ook een duidelijke verwachting over de volgende bestemming van de Verstappen. "Waar hij naartoe zou kunnen gaan? Als ik mijn geld erop moet inzetten, zou ik zeggen naar Mercedes."

Zie jij Max Verstappen in de toekomst de overstap maken naar Mercedes?

32 stemmen

Montoya pleit voor GT3-verbod Verstappen: 'Hij kan zijn benen breken of erger'

Montoya pleit voor GT3-verbod Verstappen: 'Hij kan zijn benen breken of erger'

  • Vandaag 13:31
Britse commentator slaat Verstappen en Hamilton over: 'Alonso komt het dichtst bij perfectie'

Britse commentator slaat Verstappen en Hamilton over: 'Alonso komt het dichtst bij perfectie'

Brown waarschuwt dat het dom zou zijn om Red Bull en Verstappen af te schrijven

Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"

Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"

Brown wijst naar Red Bull en Racing Bulls: 'Fans haken daardoor eerder af'

Duidelijkheid over reden van vertrek Lambiase: 'Ik snap waarom hij naar McLaren wil'

Duidelijkheid over reden van vertrek Lambiase: 'Ik snap waarom hij naar McLaren wil'

Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel

Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel

Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton

Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren

Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027

