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Toto Wolff in Zandvoort

Wolff haalt schouders op over Red Bull-ophef: "Dit is simpelweg het resultaat"

Toto Wolff in Zandvoort — Foto: © IMAGO
5 reacties

Wolff haalt schouders op over Red Bull-ophef: "Dit is simpelweg het resultaat"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moet er niet al te veel worden gezocht achter het resultaat van de Additional Development and Upgrade Opportunities-analyse. De Oostenrijker stelt dat Red Bull Ford simpelweg de beste verbrandingsmotor heeft gebouwd en verschuilt zich achter de werkwijze van de FIA.

Hoewel de resultaten van de ADUO nog niet officieel zijn gedeeld, is al wel bekend dat Red Bull Ford volgens de analyse de beste verbrandingsmotor in de achterkant van de RB22 zou hebben liggen, tot verbazing van het Oostenrijkse team zelf. Mercedes heeft namelijk alle races tot nu toe weten te winnen en mag, in tegenstelling tot het Oostenrijkse team, wél updates uitbrengen om de power unit te verbeteren.

Wolff legt zich bij FIA-analyse neer

Red Bull is daarom met de FIA om tafel gegaan om de resultaten onder de loep te nemen en op de persconferentie in Barcelona legt de teambaas van Mercedes uit dat hij niets vreemds ziet in de werkwijze. "In mijn ogen geldt dat wanneer je met Nikolas spreekt, hij zich baseert op data die ze hebben gemeten en verzameld. Er zit geen politieke agenda achter en er worden geen gunsten verleend", begint Wolff. Dat er nu allerlei second opinions worden gezocht, is in zijn ogen dan ook zinloos: "Dit is simpelweg het resultaat van hun analyse van de koppelsensoren en de manier waarop die gegevens worden verwerkt. Dat is uiteindelijk de uitkomst."

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