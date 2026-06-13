MotoGP-legende Marquez passeert Alonso: "Ik waardeer Verstappen het meest"
MotoGP-legende Marquez passeert Alonso: "Ik waardeer Verstappen het meest"
Spaanse MotoGP-legende Marc Marquez vindt Max Verstappen een absoluut fenomeen op het circuit. De Spanjaard stelt dat de Formule 1-coureur een ongekende vechtlust met zich meebrengt en dat hij daardoor een klasse apart is.
Hoewel de resultaten van de viervoudig wereldkampioen dit seizoen tot nu toe tegenvallen, blijft de waardering vanuit de motorsportwereld onverminderd groot. Dat heeft alles te maken met de manier waarop de Nederlander zich doorgaans op de baan manifesteert, ondanks zijn huidige zevende plaats in het wereldkampioenschap met 43 punten. Verstappen kent een moeizaam jaar bij Oracle Red Bull Racing en wacht nog altijd op zijn eerste overwinning.
Een beest op de baan
Sinds zijn doorbraak in de koningsklasse van de autosport staat de coureur van Red Bull bekend om wat hij op het asfalt laat zien. Marquez benadrukt dat hij juist die eigenschappen enorm kan waarderen. Hij krijgt bij DAZN de vraag in welke Formule 1-coureur hij zich het meest herkent. "Ik zou graag Fernando Alonso willen zeggen, maar degene die ik het meest waardeer voor zijn grit, is Max Verstappen, voor mij is hij een beest", aldus de regerend MotoGP-wereldkampioen. "Hij is van dezelfde generatie. Ik ben opgegroeid met kijken naar Alonso, maar nu is het de Verstappen-generatie." De lofzang komt van een coureur die zelf weet wat er nodig is om te domineren. Marquez schreef eerder deze week nog geschiedenis door tijdens de Grand Prix van Hongarije op het Balaton Park-circuit zijn honderdste overwinning in de Grand Prix-racerij te boeken. De coureur van het Ducati Lenovo Team pakte vorig jaar de wereldtitel en bezet momenteel de vijfde plaats in de WK-stand.
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