Paul Monaghan denkt dat Max Verstappen tijdens de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië duidelijke zwaktes van de RB22 blootgelegd. De Chief Engineer van Red Bull Racing reageert daarmee op de aanhoudende klachten van de Limburger, die via de boardradio meermaals zijn onvrede uitte over de balans van zijn wagen op het Spaanse circuit. Monaghan stelt dat het team de problemen nu moet oplossen, maar benadrukt ook dat de achterstand op de concurrentie te overzien is.

De openingsdag op de baan in Montmeló verliep gisteren uiterst moeizaam voor de Red Bull-coureur. Tijdens de eerste vrije training kwam hij niet verder dan de vierde tijd, op ruim zes tienden van koploper George Russell, terwijl alle vier de topteams een rookie inzetten. In de middagsessie zakte hij terug naar de zesde positie, waarbij het gat naar de snelste man Lando Norris opliep tot bijna negen tienden van een seconde. Hoewel er geen sprake was van acute mechanische defecten, ontbrak het de blauwe bolide aan grip en een voorspelbare balans. Red Bull introduceerde weliswaar een nieuwe voorvleugel, maar het is nog onzeker of dit onderdeel de rest van het weekend op de auto blijft.

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Verstappen legt zwaktes RB22 bloot

Tijdens de sessies liet Verstappen luid en duidelijk van zich horen en omschreef hij het rijgedrag op de harde banden als verschrikkelijk. Monaghan, die sinds eind 2005 aan Red Bull verbonden is, neemt de kritiek serieus. "Max zat vol met, laten we zeggen, enigszins controversiële radioberichten", blikt de topman terug bij F1 TV. "De auto was op sommige plekken slecht. Ik weet echter niet of het echt zo anders is dan bij de rest." Mede door de hete temperaturen was het glibberen en glijden. "Het is niet alsof we er mijlenver vandaan zitten. Ik denk dat hij de zeer duidelijke zwaktes die we tegenkomen, heeft blootgelegd. Dat is misschien wel vergelijkbaar met iedereen. En het is nu onze taak om het te repareren, of beter gezegd, te verbeteren", aldus Monaghan.

De formatie uit Milton Keynes bevindt zich momenteel in een lastige positie. In het constructeurskampioenschap staat Red Bull op de vierde plaats, ver achter koploper Mercedes, terwijl Verstappen in de coureursstand genoegen moet nemen met de zevende plek achter kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Toch ziet de hoofdengineer lichtpuntjes wanneer hij de huidige vorm vergelijkt met eerdere races, zoals die in Japan. "We hebben veel vooruitgang geboekt, ja. Maar nogmaals, onze tegenstanders staan ook niet stil. Dus onze maatstaf is relatief: zijn we dichterbij gekomen? Ik denk van wel. Het is alleen misschien nog niet dichtbij genoeg."

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Leren van energiemanagement en banden van rivalen

Het Circuit de Barcelona-Catalunya vormt met zijn lay-out een flinke beproeving voor de nieuwste upgrades. "Ja, het wordt weer uitdagend op zo'n snel circuit. Het heeft vier snelle bochten en daar moeten we doorheen navigeren", legt Monaghan uit. Tijdens de tweede training richtte het team zich al nadrukkelijk op racesimulaties om de bandenslijtage in de warme Spaanse omstandigheden te begrijpen. "Ik denk dat als je naar de kwalificatierun kijkt, het erom gaat hoe je je potentieel verdeelt. Kunnen we tijdens de langere runs de banden anders managen dan andere mensen die andere dingen doen dan wij?"

Terwijl de kwalificatie vanmiddag op het programma staat, weigert de Brit zich blind te staren op de rondetijden van de concurrentie. "Het maakt bijna niet uit. Ik bedoel het niet denigrerend, maar wat de anderen doen, zal ons niet noodzakelijkerwijs beïnvloeden. We moeten het beste uit onze auto halen en kijken hoe we deze het beste kunnen besturen. Met wat de tegenstanders doen, kan ik niet veel", benadrukt hij. Wel kijkt de renstal naar de data van rivalen. "We kunnen kijken naar patronen hoe ze [hun elektrisch vermogen] inzetten en dat soort dingen, en we kunnen misschien van die jongens leren. We kunnen zien wat ze met hun banden doen, hoe ze een out-lap aanpakken en hoe wij een out-lap aanpakken. Van al deze dingen kunnen we leren, maar uiteindelijk moeten we het beste uit onze auto halen, wat deze ook nodig heeft of eist, en dan zien we wel waar we staan."