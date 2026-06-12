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Russell, Verstappen, Wolff, socials

Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'

Russell, Verstappen, Wolff, socials — Foto: © IMAGO
3 reacties

Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Mercedes-teambaas Toto Wolff neemt het op de persconferentie voor teambazen op voor George Russell, die de afgelopen weken veel punten heeft verloren op teamgenoot Kimi Antonelli. Daarnaast gaat de Oostenrijker in op de geruchten over een mogelijk vertrek van Russell en de interesse in Max Verstappen.

Russell begon het seizoen nog erg sterk en wist in de openingsrace in Australië te winnen. Toch was het Antonelli die uiteindelijk in Monaco zijn vijfde zege op rij wist te pakken. Door dat resultaat is de Engelsman inmiddels teruggezakt naar de derde plek in het kampioenschap en is Lewis Hamilton momenteel de titelrivaal van de Italiaanse klassementsleider.

Pech voor Russell in laatste paar races

Wolff stelt dat het allemaal maar tijdelijk is en dat Russell op weg was naar een puntenfinish: “We zouden niet over het lastige seizoen van George praten als hij in Montréal had gewonnen of zelfs tweede was geworden. De uitvalbeurt werd door het team veroorzaakt en beroofde hem van 25 of 18 punten. Dan hadden we deze discussie in Monaco niet gehad. Zonder de incidenten had hij in Monaco ook veel punten gescoord.”

Wolff heeft Verstappen niet nodig

Na de teleurstellende resultaten liet ook Russell de schouders hangen, maar volgens Wolff zint de Mercedes-coureur op sportieve revanche: “Hij zit er volledig bovenop. Na de eerste vrije training was hij heel goedgemutst in de vergadering. De auto voelt nu weer wat meer aan zoals hij dat graag wil en ik weet zeker dat hij terug zal slaan.” Dat Verstappen in verband wordt gebracht met een mogelijke overstap naar de Zilverpijlen, daar maakt Wolff gehakt van: “Er is niemand anders die ik in mijn team zou willen hebben dan de twee die we nu hebben.”

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