Formula One Management (FOM) heeft officieel erkend dat een kalibratiefout in het tijdwaarnemingssysteem aan de basis ligt van de onterechte pitstraatstraffen tijdens de Grand Prix van Monaco. De organisatie belooft de procedures voor toekomstige races aan te scherpen, nadat de internationale autosportbond FIA de tijdstraffen van Pierre Gasly officieel introk, zo onthult de FOM bij F1i.com.

De controverse ontstond nadat Alpine met succes een zogeheten ‘Right of Review’ had aangevraagd. Uit onderzoek en een recente LIDAR-scan bleek dat de afstand tussen de meetlussen in de pitstraat van Monte Carlo in het systeem op 2692 centimeter stond, terwijl de daadwerkelijke kortste route door een verplaatste barrière slechts 2615 centimeter bedroeg. Door dit verschil van 77 centimeter berekende de software een te hoge gemiddelde snelheid over de eerste negen meetpunten. Hierdoor werden coureurs onterecht bestraft voor het overschrijden van de limiet van 60 kilometer per uur, waarbij Gasly bijvoorbeeld werd geklokt op 60,1 en 60,4 kilometer per uur.

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Aanpassingen aan meetsystemen

De commerciële rechtenhouder van de sport benadrukt dat het de autosportbond proactief heeft geholpen bij het verzamelen van de juiste data om de beslissing van de stewards te ondersteunen. “We hebben de relevante gebieden in de pitstraat identiek aan het evenement van vorig jaar gemeten en de procedures op de gebruikelijke manier gevolgd”, stelt FOM in een verklaring. Toch erkent de organisatie dat de gewijzigde lay-out niet goed in het rekenmodel was verwerkt. “Het proces heeft een meetafwijking aan het licht gebracht. Zoals iedereen in de sport streven wij naar de beste resultaten en, zoals altijd, zullen alle verbeteringen of verfijningen die in het licht van deze situatie nodig blijken te zijn, worden doorgevoerd”, aldus het statement. Voor de resterende races van dit seizoen worden alle meetlussen extra gecontroleerd met GNSS-technologie en fysieke metingen.

De erkenning van de meetfout heeft grote gevolgen voor de uitslag van de race. Doordat de straffen van Gasly zijn geschrapt, schuift de Fransman op naar de derde plaats en verliest Red Bull Racing-coureur Isack Hadjar zijn eerste podiumfinish. Waar Alpine-teambaas Steve Nielsen de transparantie van de wedstrijdleiding prijst, heerst er bij andere teams grote onvrede. Onder meer Lewis Hamilton, Oscar Piastri en George Russell kregen vergelijkbare straffen, maar omdat zij deze tijdens de race al hebben uitgezeten, kunnen hun resultaten volgens de reglementen niet meer met terugwerkende kracht worden aangepast.

Vooral bij Mercedes is de frustratie over de gang van zaken groot. Russell kreeg tijdens de race een zwaardere drive-through penalty omdat de Duitse renstal de initiële, foutieve tijdstraf niet correct uitvoerde bij een pitstop, waardoor de Brit uiteindelijk buiten de punten viel. Teambaas Toto Wolff noemt de situatie een klap voor de sportieve integriteit en onderzoekt met advocaten of er nog juridische stappen mogelijk zijn. McLaren en Red Bull hebben inmiddels eveneens aangegeven in beroep te willen gaan tegen de beslissing van de stewards om de uitslag te herzien.

Herziene Top 5 Uitslag Grand Prix van Monaco 2026 (per 12 juni 2026) Positie Coureur Team Status 1 Kimi Antonelli Mercedes Winnaar 2 Lewis Hamilton Ferrari Podium 3 Pierre Gasly Alpine Hersteld op P3 4 Isack Hadjar Red Bull Gezakt van P3 5 Oscar Piastri McLaren Gezakt van P4

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