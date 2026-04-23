De plotselinge lentestop in de Formule 1 loopt op zijn eind. Op zondag 3 mei wordt de Grand Prix van Miami verreden en dat betekent dat de karavaan langzaam in beweging komt om de oversteek naar de Verenigde Staten te maken. GPFans zet alle manieren waarop jij het spektakel live kan volgen voor je op een rijtje.

Het Formule 1-seizoen van 2026 werd begin maart afgetrapt met de Grand Prix van Australië, maar ondanks dat we inmiddels bijna twee maanden onderweg zijn, zijn er nog slechts drie races verreden. Door het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië heeft de koningsklasse van de autosport straks ruim vijf weken stilgelegen. Maar het lange wachten is bijna voorbij. Tussen vrijdag 1 mei en zondag 3 mei wordt het raceweekend in Miami afgewerkt, wat tevens het decor vormt voor het tweede sprintraceweekend van het Formule 1-seizoen. GPFans zet voor je op een rijtje via welke streams jij alle actie op het Miami International Autodrome live op je televisie, laptop, tablet of mobiel kan volgen.

Hoe kijk ik Formule 1 op televisie?

Wil jij het raceweekend in Miami het liefst live volgen via de traditionele lineaire televisie? In Nederland is de enige mogelijkheid dan Viaplay TV+. Met Viaplay TV+ bekijk je live alle Formule 1-uitzendingen, maar krijg je ook toegang tot de belangrijkste voetbalwedstrijden uit de Premier League en de grote PDC-darttoernooien. Viaplay TV+ kijk je exclusief bij Ziggo (op kanaal 432), Odido (kanaal 130) of Delta (kanaal 622). Voor dit kanaal dien je wel een abonnement af te sluiten bij een van bovengenoemde tv-aanbieders. Neem je genoegen met alleen de hoogtepunten, samenvattingen en F1-talkshows, dan kun je terecht bij het gratis basiskanaal Viaplay TV. Deze vind je bij Ziggo op kanaal 13, bij Odido op kanaal 13 en bij Delta op kanaal 22.

Hoe kijk ik de Formule 1-race van Miami online?

De meest gangbare manier om het Formule 1-weekend in Miami van begin tot eind live te volgen, is per online stream. In Nederland kan je hiervoor bij twee aanbieders terecht: Viaplay en F1 TV. Viaplay heeft de exclusieve uitzendrechten in Nederland, wat betekent dat het de enige Nederlandstalige partij is waar je terecht kunt voor de volledige live-uitzendingen rondom de Formule 1. Je dient wel een abonnement af te nemen bij Viaplay om hun diensten te kunnen gebruiken. Deze kan je afsluiten vanaf 179 euro. Dit is voor een basis-abonnement (met reclames). Liever advertentievrij naar de Formule 1 kijken? Dan sluit je een jaarabonnement af voor 199 euro.

Wanneer je een abonnement neemt bij Viaplay, kun je iedere Formule 1-sessie live volgen en krijg je ook toegang tot de voor- en nabeschouwingen. Daarnaast geniet je van andere sporten, zoals topvoetbal en darten, en kun je kijken naar tal van films, series en documentaires. Je kunt de content van Viaplay streamen op vrijwel alle moderne apparaten, zoals je smartphone, smart-tv, tablet of laptop.

Volg de Formule 1 live in 4k met F1 TV Premium

Wil je optimaal genieten van het Formule 1-spektakel, volledig in 4K met HDR, en wil je kunnen kiezen tussen Nederlands of - bijvoorbeeld - Engelstalig commentaar? Dan kun je het beste kiezen voor een abonnement op F1 TV Premium, de officiële streamingsdienst van de Formule 1.

Grand Prix van Miami gratis live te volgen bij GPFans

Heb je geen abonnement op een van de verplichte (streamings)diensten, zoals Viaplay en F1 TV, of ben je gewoonweg niet in de gelegenheid om de sessies op beeld te volgen, dan is er nog een eenvoudig en gratis alternatief: het liveblog van GPFans. Via ons liveblog word je van minuut tot minuut op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op de baan. Dit doen we door middel van korte tekstberichten én audiovisuele updates. Zo blijf je live én gratis eenvoudig op de hoogte van de gebeurtenissen in Miami. Het liveblog verschijnt automatisch ongeveer een uur voor aanvang van iedere sessie op onze website.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Miami?

Het spektakel wordt op vrijdag 1 mei om 18:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste en enige vrije training. Om 22:30 uur is het vervolgens tijd voor de sprintkwalificatie. Op zaterdag 2 mei is het om 18:00 uur tijd voor de sprintrace, waarna er om 22:00 uur wordt gekwalificeerd voor de hoofdrace van zondag. De Grand Prix van Miami gaat op zondag 3 mei om 22:00 uur Nederlandse tijd van start.

Tijdschema GP Miami 2026 (Nederlandse tijd - CEST) Dag Sessie Tijd (CEST) Vrijdag 1 mei Vrije Training 1 18:00 - 19:30 Vrijdag 1 mei Sprint Kwalificatie 22:30 - 23:14 Zaterdag 2 mei Sprintrace 18:00 - 19:00 Zaterdag 2 mei Kwalificatie 22:00 - 23:00 Zondag 3 mei Grand Prix (Race) 22:00

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd