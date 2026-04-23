Max Verstappen racete afgelopen weekend op de Nürburgring Nordschleife. De ADAC 24h Qualifiers waren de cruciale voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring van mei. Eddie Mielke, een veteraan in de commentator-ruimte van het beruchte circuit in de Eifel, is lovend over de Red Bull F1-coureur en diens side quest.

Net als in NLS2 in maart ging Verstappen tijdens de Qualifiers volop de strijd aan met Christopher Haase. De Mercedes-AMG van Verstappen Racing en de Audi van Scherer Sport PHX waren bocht na bocht zij-aan-zij te vinden in de eerste helft van de zondagsrace. Helaas voor de viervoudig wereldkampioen moest hij het gevecht staken vanwege een afgebroken splitter. Haase zou uiteindelijk zegevieren samen met Ben Green en Alexander Sims. Toch weet Verstappen zeker dat hij helemaal voorbereid is op de 24h Nürburgring in mei. Mielke kijkt daar al heel erg naar uit.

Artikel gaat verder onder video

Commentator dankbaar voor Verstappen

De aanwezigheid van Verstappen op de Nürburgring zorgt namelijk niet alleen voor een enorme boost van de kijkcijfers op tv en de officiële YouTube-kanalen, maar ook via Twitch. Verstappen Sim Racing, wat we vroeger kenden als Team Redline, zendt de NLS-races namelijk ook uit onder leiding van Luke Crane. "Max is echt een wervingsmachine voor onze races op zijn Twitch-kanaal. Daar verzorgt Luke Crane het commentaar. Ook daar moeten we Max Verstappen voor bedanken!", begint Mielke jubelend. "Het is iets wat we in het verleden nog niet hadden. Dit is echt sensationeel, want dit zorgt voor een miljoenenpubliek. Daar moeten we echt dankbaar voor zijn."

© Gruppe C

Haase als zwaarste tegenstander en niet een F1-coureur

Mielke vervolgt zijn complimentenregen over Verstappen: "Max kent maar één stand en dat is vol gas. Hij wil er alles aan doen om de beste te zijn en daarom hij zo succesvol is in de autosport." De commentator prijst de Limburgse coureur en Haase tijdens het gevecht in de Qualifiers. "Als ze aan het einde van het jaar aan hem vragen wie zijn zwaarste tegenstander was, dan zal hij namen als Lando Norris, Oscar Piastri, en Charles Leclerc niet noemen. Dat wordt absoluut Haase! Verstappen beleeft hier veel meer plezier aan dan aan de Formule 1. Hij zal wel genieten van deze briljante strijd met Haase."

