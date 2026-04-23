Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, onthult in gesprek met FORMULE 1 Magazine dat hij momenteel aan de laatste fase van zijn carrière is begonnen en dat hij het zo wil achterlaten dat de viervoudig wereldkampioen ‘er verder mee’ kan.

Vermeulen staat al sinds het begin van de racecarrière van Verstappen aan de zijde van de Nederlander. Dat deed hij overigens ook voor vader Jos Verstappen. De Limburger is voorlopig nog niet weg te slaan als manager, maar geeft aan dat het grootste deel van zijn carrière inmiddels achter hem ligt.

Zakelijke kant goed geregeld hebben

Vermeulen legt uit dat hij iets wil achterlaten voor Verstappen waarmee de Nederlander zelf verder kan: “Ik zit in de laatste fase van mijn carrière en wil voor Max een ecosysteem bouwen dat ook na de Formule 1 duurzaam is. Als ik met pensioen ga, moet er iets staan waarmee hij verder kan en wil.” Daarbij wijst Vermeulen vooral naar het imperium buiten de Formule 1, want Verstappen is inmiddels eigenaar van zijn eigen simrace- en GT-team. “Dan denk ik in eerste instantie aan Verstappen Racing. Of dat nou het opleiden is van nieuw talent, GT-racen of het runnen van een eigen team: we willen een platform neerzetten waarmee dat kan”, aldus Vermeulen.

