Verstappen-fans woest na uitvalbeurt Monaco: "WTF doen jullie!?"
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Verstappen-fans woest na uitvalbeurt Monaco: "WTF doen jullie!?"
Max Verstappen viel al bij de start van de Grand Prix van Monaco uit, waarmee zijn kans op de overwinning plotseling een nulpuntenresultaat werd. En dat maakt de tongen los op het internet.
Verstappen ving de race in het prinsdom aan vanaf de tweede startplaats, maar kwam bij de start niet van zijn plek. De viervoudig wereldkampioen viel terug naar de laatste plaats, om vervolgens aan het eind van de eerste ronde de pits in te rijden: "Lekker dan! De motor is compleet naar de kloten!", klonk het gefrustreerd over de boordradio. De Red Bull Ford-motor is niet voor het eerst dit jaar niet volledig betrouwbaar gebleken. En daar vind het internet wat van.
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