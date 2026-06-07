Max Verstappen viel al bij de start van de Grand Prix van Monaco uit, waarmee zijn kans op de overwinning plotseling een nulpuntenresultaat werd. En dat maakt de tongen los op het internet.

Verstappen ving de race in het prinsdom aan vanaf de tweede startplaats, maar kwam bij de start niet van zijn plek. De viervoudig wereldkampioen viel terug naar de laatste plaats, om vervolgens aan het eind van de eerste ronde de pits in te rijden: "Lekker dan! De motor is compleet naar de kloten!", klonk het gefrustreerd over de boordradio. De Red Bull Ford-motor is niet voor het eerst dit jaar niet volledig betrouwbaar gebleken. En daar vind het internet wat van.

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Fuxked up team with a fuxked up car, you have the fastest driver n all u can offer is a shitty lawnmower, absolute joke team!!!! — Hk??????? (@Gago_inc) June 7, 2026

A man works hard to qualify for first row and your shit eating engineers couldn’t even give him a decent start!!! — Saad Soomro (@5oomro) June 7, 2026

Fucking why you fuck his and hadjars car? Max can’t even drive and hadjar says the engine is going to explode. How tf you mess it up so badly from quali to the race — shayydo (@shayydo) June 7, 2026

Raging talent coupled with raging incompetence = this year’s Red Bull team. #abjectfailure — Jonathan Goodpasture (@jgoodpasture) June 7, 2026

Personally I hope he send the Red Bull team to hell. Even Hadjar's car has issues. To my opinion the Racing Bulls have less issues. That's what happened if you rely on the driver and became complacent.... Fucking retards — Chrish (@Chrish775244) June 7, 2026

i hope Mercedes takes him away from you — Timo12k (@Timo12kAgain) June 7, 2026

What did u guys do to the car ? — Spider Kong (@spiderkong2k) June 7, 2026

What the fuck you guys are doing to my man ? fixxx the fucking carrrrrr!!!! — Saksham Maru (@Saksham0618) June 7, 2026

You guys are such a disappointment.. Max could've won today. — Graze (@Graze2037389) June 7, 2026

Why would you tweet this when it’s your fault guys?!?? The only car that stalled at start…was yours…cost a great driver a great race. — Victor Diatlovich (@pdm_victor) June 7, 2026

what a fucking disaster, well done everyone pic.twitter.com/BxW1Flw9s3 — Nathan (@amxvstpn) June 7, 2026

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